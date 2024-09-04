民眾買房「M型化」！專家：這種房子尷尬了

房屋搜尋平台「樂屋網」統計聯徵中心全台新增房貸資料發現，屋齡未滿3年的新屋貸款佔比最高，其次則是屋齡30年以上的老屋，顯示民眾購屋屋齡呈現Ｍ型化趨勢，不是要最舊的，就是要最新的。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，現況顯示，新屋跟老屋的客群不同，但都很明確，因此各自有擁護者，反觀中間屋齡就顯得尷尬，價位優勢也不明顯，有些區域10年中古屋，甚至價格跟3年新屋差不多，買方就可能偏好屋齡新一點的房子，至少將來轉手時，屋齡還不會太舊，賣相仍佳，轉手性也會比較好一點。

根據聯徵中心2022年第一季到2024年第一季貸款資料，屋齡3年內新屋佔比最高，達35%，其次是屋齡30年以上的房屋，達23%，兩者合計逼近6成。

對比過去2019年至2021年統計的狀況更發現，屋齡3年內新屋，跟屋齡30年以上的老屋，申貸的比例都是明顯提高，呈現購屋貸款屋齡M型化的趨勢。

進一步分析買新屋的年齡層，發現每個年齡層申貸新屋的占比都在增加，其中以20-29歲的年輕族群最偏好新屋，但值得一提的是，30-39歲的族群申貸新屋的比例，也從過去的34.9％增加至40％，是增加最多的一個族群。

洪安怡指出，對於換屋族群而言，通常都是以小換大，或是以老換新，自然會偏好新屋；若是首購族群，頭款不足的可能會傾向購買預售屋，預算充足的，也可能會選擇新成屋，種種因素都會讓未滿3年的新屋，購買比例不斷攀升。