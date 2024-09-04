高雄「勝利安居D」社宅估2029年完工 能供415戶入住
國家住都中心4日宣布，將在高雄推出「勝利安居D」社宅新建統包工程，預計2029年完工，將提供約415戶社會住宅，即日起公告上網招標至10月14日止，歡迎各方廠商踴躍投標。
國家住都中心表示，「勝利安居D」社宅基地位於高雄市鳳山區勝愛街及勝國街口，北側隔勝國街與鳳山日照社福多功能中心相鄰，周邊有鳳山共同市場、市立鳳山醫院、鳳山國小、鳳山國中等設施，並有公園林立，生活機能充足。
國家住都中心指出，本案將規劃店舖商業空間，並留設沿街綠帶，連同東側的「勝利安居A」、「勝利安居B」及「勝利安居C」，提供鄰里優質的開放空間與社福設施。
國家住都中心說，未來將持續於全台各地興建社會住宅，請各界優秀的廠商密切注意國家住都中心網站採購專區，攜手打造各地「安居好室」。
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