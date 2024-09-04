高雄「勝利安居D」社宅估2029年完工 能供415戶入住

夏日炎炎，一輛快車疾駛而過，望著它遠去的車尾，不僅沒有廢氣排放，也沒有任何異味。它不是電動車，而是氫能車，它的動力來自氫燃料電池，行駛過程中，它唯一會排放的，就是純淨的水...

2024-09-04 08:43