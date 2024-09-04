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七都賣屋誰最賺？這裡盆滿缽滿、均賺810萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
七大都會區歷年Q1平均轉手獲利金額。表／住商機構提供
七大都會區歷年Q1平均轉手獲利金額。表／住商機構提供

這一波房市多頭，那裡買房賺最多？住商機構彙整實價登錄資料，觀察七大都會區轉手交易獲利金額，其中大新竹地區今年第一季約有1千筆轉手獲利資料，平均每戶獲利達810.4萬元，金額位居七都之冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近一年來台股持續高漲，新竹縣市受惠於「股房連動」，加上高科技產業人才加持，區域前景看好，房價漲勢驚人。

根據實價資料，六都去年第一季每戶若轉手，平均皆能獲利達200~300萬元之間，到今年第一季獲利金額更是大增，每戶平均獲利都能達到300萬元以上；若僅觀察六都，以台中市平均每戶獲利達385.5萬元最高。

賴志昶指出，台中市近年來重劃區、產業議題豐富，又有台中捷運綠線開通，區域機能成熟，房市前景看好之下，吸引各大品牌建商進駐，新案相互疊價之下，衝高區域整體房價，讓先前早期入手的居民，轉手獲利都能有不錯表現。

至於六都近期屋主轉手都能獲利，主因仍是都會區各有不同議題加持，例如台南、高雄有半導體龍頭進駐，新北有「脫北者」效應，桃園則受惠於新竹與雙北房價外擴，而首善之都台北則因蛋黃區都更改建新案衝高區域價位。

若將大新竹地區也納入統計，大新竹地區從2022年第一季起，每戶若轉手，平均獲利金額都能達500萬元以上，到今年第一季，此數據更是高達810.4萬元，金額之高更勝六都所有都會區。

住商不動產新竹關埔店店東曾文慶分析，新竹縣市自2021年起，受惠於中美貿易戰、疫情後台商回流，區域高科技產業市值不斷攀升，讓在地產業人口收入也不斷創下新高。

而在地包含新竹縣、市重劃區大多為已開發狀態，區域新案供給基本飽滿，在市場供需失衡、在地收入高等情況下之下，讓新竹縣市房價節節高升，若為疫情前入手的居民在近期轉手，房價自然有不小的增值空間。

賴志昶表示，雖然近年來房市大好，各大都會區居民轉手，獲利都有驚人表現，但下半年度開始受限於銀行滿水位等議題，加上央行與政府針對打炒房態勢仍不明朗，下半年房市前景詭譎，自住族群受制於貸款限制，購屋心態轉趨保守，因此屋主心態也需因應市況調整，才能找到適宜價位的買家。

房市示意圖。圖／業者提供
房市示意圖。圖／業者提供

房價 房市 重劃區

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