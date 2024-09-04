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育世博宣布與輝瑞戰略合作 加速開發創新免疫療法

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

世博-KY（6976）4日宣布，與全球生技製藥龍頭輝瑞（Pfizer）建立戰略合作關係，藉由Pfizer Ignite計畫的豐富資源和專業支援，加速育世博突破性免疫療法的開發，為癌症與免疫疾病患者帶來新的治療希望。

育世博表示，Pfizer Ignite是一項生物技術合作計畫，專注於與生物科技公司合作推動創新治療，特別在腫瘤學、發炎與免疫學、心血管/呼吸疾病和血液疾病等領域。該計畫提供客製化服務及技術支持，包括專家諮詢、研究及製造能力，鼓勵生物科技公司自主創新，加速新藥開發進程。

作為Pfizer Ignite計畫的合作夥伴，育世博將受益於輝瑞豐富的資源、專業知識和研發能力，涵蓋臨床前研究、臨床試驗設計和法規策略等多個階段，以提高開發創新藥物的速度和成效。

育世博執行長蕭世嘉表示，Pfizer的豐富經驗和強大資源對育世博推進臨床項目至關重要；與全球製藥龍頭Pfizer合作，可望顯著提升我們創新免疫療法的開發速度，讓我們更有信心將變革性治療帶給急需新藥的癌症與免疫疾病患者。

免疫學專業出身的Pfizer Ignite主管暨資深副總Kathy Fernando，也對此次合作寄予高度期待。Kathy Fernando表示，經過Pfizer團隊內部的評估，育世博的創新免疫療法方法與Pfizer支持突破性科技的使命高度契合；我們期待此次合作能夠加速其細胞新藥的開發，最終造福更多需要治療的患者。

憑藉Pfizer雄厚的資源和專業支持，加上育世博在免疫療法領域的技術優勢，雙方的戰略合作無疑將為癌症治療注入新活力。

世博 免疫療法 癌症

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