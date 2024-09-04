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台中OUTLET零碼鞋9/6限時搶鞋 名牌鞋款最低只要290元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「潮流一穿即走，搶鞋快人一步！」限定活動，邀民眾一起來鞋襪Dress Code。記者宋健生/攝影
「潮流一穿即走，搶鞋快人一步！」限定活動，邀民眾一起來鞋襪Dress Code。記者宋健生/攝影

台中日曜天地OUTLET年度盛事「零碼鞋清倉會」，將於9月6日至9月30日開賣，今年有高達60大品牌、上萬雙零碼鞋優惠出清，名牌鞋款最低只要290元，無論是小孩大腳ㄚ、還是大人小腳ㄚ，通通在現場找得到。

此外，只要於9月6日開賣當天，符合Dress Code「拖鞋+襪子」的穿搭，就可以免費領取100元LINE PAY購鞋金，日曜會員最高總共可領到200元(不限消費金額皆可抵用)，機會難得，趕快手刀報名。

此次零碼鞋清倉會有60大品牌、上萬雙鞋款海量限時出清，包括New balance、ADIDAS、SKECHERS、Timberland、Fitflop、NIKE、PUMA、BIRKENSTOCK、NATIVE、ALL BLACK、KANGOL、PALLADIUM、LA NEW等各式名牌鞋類，款式、尺碼通通有優惠，名牌涼拖鞋、懶人帆布(拖)鞋等鞋款，最低290元就能帶回家。

「擋不住的誘惑，連啦啦隊成員都愛買！」今年連啦啦隊女孩游敏Umia、飛飛，啦啦隊男孩Travis崔維斯等，都風靡年度盛事活動之一的零碼鞋清倉會，通通來到現場。

他們除了在球場上穿著好動舒適、可以熱情應援的運動鞋外，平時更會因應其他不同的出席場合，而有不同的鞋類造型穿搭，除了本身鞋子的舒適度之外，外型、款式更是不可缺少。

而現在來到零碼鞋清倉會現場，就可一次滿足購鞋願望，不僅是價格優惠，品牌數量更是驚人，來一次就能逛遍各大品牌，上萬雙鞋款從大尺碼至小尺碼的皮鞋、涼鞋、淑女鞋、休閒鞋、運動鞋等貨量都超齊全，非常適合全家大小、呼朋引伴一起來挑選。

為吸引民眾開賣首日即到館內消費，增加消費買氣，將於9月6日開賣首日，限時舉辦「封館首購會」，首購會現場更加碼舉辦「潮流一穿即走，搶鞋快人一步！」限定活動，廣邀民眾一起來鞋襪Dress Code。

當天現場排隊參加零碼鞋清倉會活動的民眾，只要有符合「拖鞋+襪子」穿搭標準，即可免費贈送LINE PAY 100元購鞋金，不限消費金額，現領現用。 想參加的民眾，請記得活動前須至日曜天地FB粉絲專頁貼文下方留言，收到報名成功訊息，活動當天憑訊即可入場搶購。

另於9月6日至9月23日零碼鞋檔期間消費(餐飲除外)，擁有日曜天地會員身分者，只要在「零碼鞋」任一視覺前(路燈旗、地貼、電梯牆等)打卡拍照秀出戰利品，將照片上傳至個人FB或IG，還可以至日曜天地2樓服務台免費兌換100元購物金，數量有限，送完為止。

台中日曜天地OUTLET年度盛事「零碼鞋清倉會」將於9月6日至9月30日開賣。記者宋健生/攝影
台中日曜天地OUTLET年度盛事「零碼鞋清倉會」將於9月6日至9月30日開賣。記者宋健生/攝影

啦啦隊 消費 運動

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