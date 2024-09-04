紫丁香協會「韌性 科技 人文」志工培力課程開始報名

長期關注女性議題的紫丁香婦幼關懷協會10月2、9、16日三天的13:00～17:10，連續三個周三下午舉辦「韌性 科技 人文」志工培力課程，特別邀請各界專家來講授相關內容、分享實務經驗，課程活動完全免費、歡迎各界報名參加。

紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠表示，這次課程旨在通過多元主題和實踐，提升志工的服務能力。內容涵蓋地方創生、社區培力、設計思維導入等核心理念，並結合AI技術應用、高齡產業、動物輔助治療等實務技能，促進志工的整體素養。此外，課程還包含走讀文學和地方文化體驗，深化人文理解與關懷，幫助志工在科技與人文交融的背景下，運用新的思維和工具，為社會帶來積極改變。

紫丁香婦幼關懷協會這次的志工培訓課程，第一周講師邀請台灣藝術創生文化基金會執行長陳世偉講述：社區培力、活化公有空間；臺灣師範大學設計學系系主任蘇文清系分享：設計思維導入&跨領域知識整合；山陽國小校長王派仁、瑞城國小余國光老師和大家一起說唱「老台灣新民謠」。

第二周由東海大學健康與運動學程主任吳旻寰介紹AI技術運用於高齡暨醫療產業的現況、台灣動物輔助治療專業發展協會名譽理事長陳美麗，帶大家一起認識動物輔助治療、開啟多元陪伴視角，最後由Oneway 啟動模式教練林正安帶大家熟齡肌力養成。

第三週的課程則前往臺北表演藝術中心，由專人導覽由荷蘭建築師設計的國際級建築，體驗地方文化與建築美學的串聯。

這次志工培訓課程活動報名截止日期為9月25日，活動場地為：10月2、9日在台北市中正區許昌街42號8樓的萊客共享聯盟805教室；10月16日在台北市士林區劍潭路1號臺北表演藝術中心。採取線上報名https://forms.gle/XX6PCPAVKXNLG1qS9，詳情請至紫丁香婦幼關懷協會( https://www.lilac.org.tw/ )查詢。或報名專線：02-27320386、傳真：02-27323195洽詢陳秘書201、李秘書205。