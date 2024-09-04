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賈永婕接台北101董座 「負責美麗時尚」

聯合報／ 記者林海／台北報導
台北101新任董事長賈永婕（右）、總經理朱麗文（左）昨天在台北101與媒體見面。記者曾學仁／攝影
台北101新任董事長賈永婕（右）、總經理朱麗文（左）昨天在台北101與媒體見面。記者曾學仁／攝影

台北一○一董事會昨改選董事，由藝人賈永婕擔任新董座。對於新挑戰，賈永婕表示，抱著新生報到的心情、學習的態度，而台北一○一去年成績相當亮眼，因此第一份工作就是續聘總經理朱麗文，未來將與朱麗文各司其職，「總經理負責專業精準，我負責美麗時尚」。

賈永婕說，董事長聽起來是有點遙遠的職稱，目前還沒有很習慣，但仍希望跟同事打成一片，她也沒有框架與包袱，未來會希望讓一○一加入一些新元素，激盪出一些不同火花，「新職位當然有壓力，但是相信團隊的協助下，會做得更好，融入團隊也是第一要件」。

台北一○一去年業績超過二二○億元，全台百貨商場排名第二，獲利也創新高。對於是否有業績目標，賈永婕說，這方面並不會有太大的壓力，只要贏過去年就很好。

但賈永婕對於台北一○一的觀景台則有許多期許，她表示，在觀光方面的確有非常多的想法，近日已看了很多資料，觀景台的表現有待加強，包括人流、業績與過去都有相當大的差異，而世界各國的摩天大樓觀景台都是重要地標，如果連國人都不支持，那就是有很大的努力空間。

對於過去沒有大型企業營運的經驗受到不少質疑，賈永婕指出，外界質疑都收到了。她也坦言，過去從來沒有參加董事會的經驗，第一個要「拜碼頭」的對象就是日商股東伊藤忠。

此外，自己成為黑馬，賈永婕說，「我也許不厲害，但我的特質是能跟很厲害的人做朋友，面對問題可以尋找不同資源來共同解決問題」。

壓力 摩天大樓 賈永婕

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