海悅營收／前八月大增69.7% Q4兩大建案進入交屋、貢獻營運

海悅國際（2348）3日公告8月合併營收達6.47億元、年增20.7%；累計今年前八月達52.04億元，較去年同期成長69.7%。

海悅國際指出，目前在上新莊塭仔圳首案「新莊海悅花園」已於8月中旬取得使用執照，預計10月下旬開始進行交屋作業，加上後續亦有「擎天森林」建案可認列收益，在公司代銷與營建雙收入貢獻下，有助第4季營運表現。

海悅國際7、8月合併營收合計達12.66億元，年增率20.5%，且接下來「新莊海悅花園」啟動交屋後，將依交屋進度貢獻營建收入。除此之外，今年年底前，海悅預計推出的重磅代銷建案，包括總銷逾250億元的新北市中和區「大同新紀元」、總銷約35億元的台南「世界南科C」建案，以及總銷約56億元的「閎基新竹案」等案。

海悅前八月代銷業績貢獻，包含新北市「佳元柒章」、「皇普新美院」；桃園市「宏普序時代」、「百俊吾双」、「尊勝白金濤苑」、「大華菁耕」、「青之上河」；新竹市「竹科臻邦」、「春福大雋」、「浩瀚森PARK」；台中市「大華緃橫」、「達麗新高鐵」、「大城光年」、「國泰仰薈」、「展裕丰格」、「國雄無双」、「浩瀚湖濱城」；台南市「達麗世界仁」、「聯上Apple」、「浩瀚無極」、「陞發icom」、「煌聖迎曦」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「宇成植在」、「春福.一遇」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市「華友聯Power City」、「隆大鳳凰信義」、「潤鴻日研」、「三發首席大院」等案。