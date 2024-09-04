虎航將上市 華航釋持股

華航（2610）昨（3）日公告，因應子公司台灣虎航即將上市，釋出3.67萬張持股，每張價格為53.49元，持股比重降低到67%，還是台灣虎航的最大股東。另外，雄獅投資的旅遊品牌旅天下昨也公告取得1,000張虎航股票，每股價格達53.49元。

華航昨日補充6月14日重大訊息，處分子公司台灣虎航股票，這個部分為長期性的投資，依國際財務報導準則（IFRS）規定，處分價格與帳面價值差異將認列為資本公積，不計入損益，處分的收益將影響每股淨值。

華航9月2日、9月3日正式出售台灣虎航，每股交易價格為53.49元，出售3.67萬張，出售的總金額為19.65億元；出售後華航持有台灣虎航的股數為30.08萬張，持股比例67.01%。

台灣虎航日前已向正式向台灣證券交易所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市，預計最快第4季上市掛牌；日前公布7月自結獲利寫下史上新高，8月還是載客旺季，也讓第3季獲利出現想像空間。