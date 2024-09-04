賈永婕掌101 拚美麗行銷 貴婦啦啦隊蓄勢待發

台北101昨（3）日召開董事會，藝人賈永婕正式接手新任董座，並且續聘朱麗文擔任總經理，賈永婕上任的第一天喊出要拚「美麗行銷」；對於即將到來的台北101周年慶，她笑說，強大貴婦啦啦隊已蓄勢待發。

賈永婕表示，她抱著新生報到心情，上任後還有許多挑戰，對於業績樂觀看待，她將負責「時尚美麗」，朱總負責專業領域。

台北101舉行股東會，並改選13席董事及四席監察人，其中最大股東伊藤忠拿下五席，公股則取得七席董事及三席監察人，而新任董座則由兆豐國際商業銀行法人代表賈永婕當選。

賈永婕自2021年疫情爆發後，不斷號召各界幫忙，2022疫情再起，賈除自掏腰包、募資醫療器材，更成立「永婕美少女慈善協會」，讓她被譽為「防疫女神」。此次也是希望借重賈永捷在時尚、行銷等方面的專長，擦亮台灣指標性建築的招牌。

賈永婕指出，目前自己的角度還是消費者，需要先跟董事、團隊拜碼頭，並且首要任務是要快速的融入團隊，不過她說，「自己是很熱情的人，也比較沒有框架，因此期望未來可以激起一些新的火花。」

台北101的營收來自三部分，分別是商場、大樓、觀景台。商場百貨部分，全館營業額去年逾220億元，營業額奪下全台北市百貨公司第一名。至於營業額年增率24.6%，更是全台灣最高。談及業績方面，賈永婕指出，這部分沒有太大壓力，只要可以贏過去年就是破紀錄。