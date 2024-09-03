解決現代人拍照的痛點 HOLO+FACE 進駐「新竹大遠百」逾40萬人預約

預約突破40萬人的人像攝影品牌 HOLO+FACE 是全台唯一進駐百貨公司的連鎖照相館，第9家門市進駐「新竹大遠百」於9月3日開幕，主打時尚夯品「最美證件照」，除提供一對一妝髮造型、專業攝影、精緻修圖，同時推出「專業保固服務」讓你辦證不怕被退件，也可選擇「一條龍代收服務」當場收件請合作旅行社辦理更省時。等待照片修圖時不怕無聊，帶著漂亮完妝逛街，拍攝後30分鐘即可取件，成為追求高效的現代人喜歡的拍照體驗模式。

禾樂映像創辦人暨執行長黃宇揚表示，過去前往照相館就像一場冒險，不僅需面對「價格不透明」、「服務體驗不好」「一拍定生死」等問題，最終成品不是自己滿意的也只能默默接受。HOLO+FACE 洞悉台灣人對照片美感的不滿足，2018 年成為全台首家引進韓國「一站式明星級」體驗流程的照相館，邀請專業造型師、攝影師、修圖師各界職人聯手，打造「不只是照相館」的商業模式，讓客人從此無需參與繁瑣的準備流程，人人都能輕鬆拍出精緻大片。採全預約制的 HOLO+FACE，現場提供多款免費服裝及穿搭建議，獨立攝影棚都配有即拍即看螢幕，搭配專業動作引導，解救每個「化妝新手」及「鏡頭尷尬癌」的疑慮。

黃宇揚指出，台灣攝影產業年產值破億，疫情後的出國潮更帶來爆炸式成長。HOLO+FACE 引領台灣攝影風潮持續拓展品牌藍圖，今年更重點開發台北以外市場，包括今年初進駐的「桃園遠百店」，及近期開幕的「新竹遠百店」，除了結合百貨方便停車，等照片修圖時間還能邊逛街吃美食，讓拍美照更貼近每個人的生活日常，自在享受獨具風格的沈浸式逛街行程。

黃宇揚說，HOLO+FACE 擁有業界最完整的證件照產品線，除了符合各式辦證專業規定的「韓式證件照」外， 也推出具有紀念性的美感證件，例如「紀念證」、「學生證」、「學士證」等拍攝項目，多元應用場景符合現代人多元需求。HOLO+FACE 全台 9 家門市遍佈台北、桃園、新竹、台中、高雄，其中 6 家百貨店結合逛街休閒，享受方便停車等優勢，是全台便利性最高的韓式照相館。此外「專業保固證件照」、「30分鐘快速取件」，及攜手太魯閣旅行社推出的一條龍「代收服務」3 大必拍亮點，讓每個人都能拍出一張不會後悔的大頭照。