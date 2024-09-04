中鋼挺螺絲業度過難關

中鋼（2002）昨（3）日與螺絲業者舉行產銷聯誼會，中鋼業務副總經理陳銘源指出，產業最壞的時光即將過去，中鋼將與業者共度難關，針對螺絲業長遠發展，以及短期面臨中低階產品競爭的問題，會雙管齊下解決。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕也信心喊話，螺絲業還有30年的好光景，業界要有信心。

螺絲加工業者指出，由於海外訂單嚴重衰退，國內螺絲產業鏈出現鬆動，多家抽線、電鍍、熱處理以及小型螺絲加工廠陸續停工，出現歇業退場潮，整個產業鏈正進行大洗牌。

這項議題最近在螺絲產業群組中發酵，各方交換意見一整天，甚至到凌晨2、3時還有人發表見解，對政府「重科技、輕傳產」的產業政策多有怨言。

中鋼昨天在聯誼會上提出研究數據，根據報告內容，2023年1月至7月，台灣扣件出口美國34萬公噸、年減26.%，平均單價每公斤3.69美元、年減1.86%；2024年1月至7月，台灣扣件出口美國的數量年增約1.83%，但平均單價每公斤3.37美元、年減8.67%。

出口數量小幅提升、單價卻大幅降低，凸顯出螺絲產業朝更低階領域靠攏，繼續拚價格，才能搶到訂單，中鋼指出，這種情況若延續，長期來看難以永續。

陳銘源表示，鋼鐵業正朝碳中和及數位轉型等大方向前進，產業最壞的時光即將過去，未來對螺絲業長遠目標以及目前短期面臨中低階產品競爭的問題，中鋼會與業界一起解決。

蔡永裕指出，疫情至今過了快四年大家都還撐住，對螺絲業還是抱持很大希望，相信產業還有30年好光景，全世界沒有像台灣螺絲聚落如此集中、完整，從原料供應的中鋼，到高雄各大螺絲工廠不到40分鐘車程距離，這是台灣優勢，業者要對自己有信心。

昨天中鋼冶金技術處人員在會中介紹開發條線HCWQ4／A4精密軋延技術，期能把產品愈做愈好，提升品質促進產業升級。中鋼營業處長莊東杰指出，期盼業者除了知道市場狀況，也可以知道一些新技術含量，把中鋼新材質產品與業者分享。