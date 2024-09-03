法律頻道／獎勵機制 激勵股東參與感

在公司治理中，出資比例通常是決定股東話語權的重要因素。然而，當某些股東雖然出資比例較低、但在公司發展中扮演關鍵角色時，股東缺乏參與感，也會影響公司的整體運營和股東關係。如何讓這些股東感受到更多的參與感，並激勵他們積極投入，是一個公司在成長路上很重要的環節。

其實，股東參與感不僅僅關乎金錢利益，還涉及到決策權、貢獻感和歸屬感。有一種有效的方法是運用「附條件轉讓股份」來激勵這些出資比例低的股東。這種策略在於設立特定的營運目標，當股東協助公司達成這些目標時，公司可以向其轉讓一定比例的股份作為回報。這樣，不僅能激勵股東積極參與公司的經營，還能確保其努力對公司有實際的貢獻。

例如，某位股東具有可以為公司引進重要客戶或合作夥伴的關鍵人脈。在這種情況下，公司可與該股東訂立協議：如果成功引進特定的業務或資源，公司將發給一定比例的股份。這樣，該股東將會更主動利用其資源來推動公司的發展，從而在經營中扮演更重要的角色。

這種獎勵機制有以下四個優點：

一、直接利益關聯：將股東的貢獻與公司的股權直接掛鉤，創造雙贏局面。

二、長期激勵，增強歸屬感：股權獎勵不僅能帶來即時的成就感，還能讓股東更多地分享公司未來的增長。

三、靈活性高：根據公司的具體需求和股東的特長，設置不同的獎勵條件。

四、降低現金壓力：相比純現金獎勵，股權獎勵可以降低新創公司的現金支出壓力。

這時關鍵在於，其條件是「完成後」才給股份。原因在於股份的給予是長期的、不可逆的，若先給了股份，卻沒達成約定的目標，就有退股的問題，而在一般公司制度中，退股程序極端複雜又容易造成股東失和，諸多案例殷鑑未遠，因此後給的優點遠大於先給。

當然，股權獎勵制度也不是所有公司都適合，由於股權的價值存在於未來「出賣價值」以及「分潤價值」。前者，未必每個公司的目的都是要出售，因此股東未必能享受到出售價值，這時就未必發生激勵效果。後者，若是要分潤，就需要開放公司帳務給股東驗證，但實務上，許多公司可能有內外帳等等避稅作法，這時開放帳冊給股東，有時反而衍生出後續交惡時的把柄問題。

股份是長期的，讓某人成為公司的股東猶若成立婚姻關係，不是輕易可以離異的。因而，激勵制度雖可能有利於公司發展，卻不能弄巧成拙。

所以，在進行附條件轉讓股份制度前，設定「成功獎金」也是常見有效的激勵方式之一。成功獎金的設計，可以根據股東的具體貢獻來訂定，例如業務拓展、資源整合、技術引進等。當股東達成約定的目標時，公司可以給予現金獎勵或其他形式的激勵。待確認其完成目的時，再更進一步採取股權制度即可。

在企業經營中，股東的參與感和積極性對公司發展至關重要。透過附條件轉讓股份和成功獎金等激勵措施，可以激勵出資比例低但具備關鍵資源的股東，不僅激發積極性，還能將公司利益與個人利益更緊密地結合在一起，從而提升公司的整體競爭力和市場表現。

建議公司在設計這類機制時，要充分考慮激勵制度與公司產業屬性及未來發展、出場策略，以確保方案的可行性和合法性。只有這樣，才能真正實現公司與股東的共同成長。