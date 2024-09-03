職場教練課／品德操守 小事做起

一家零售業龍頭訓練部人資長親自到我家邀約做教育訓練，到了中午1點已經快過了用餐時刻，老婆不在家，家中也沒有吃的東西，我要請他到附近「小麵攤」用午餐。

他說跟朋友有約無法用餐，我說：即使你和朋友有約，但中午還是要用餐啊。他一連串找了許多理由，都一一被我反駁。

最後，他說：「楊老師，我之前在公司訂了一個禁止接受廠商招待收受贈品的條約，我必須自己遵守，你是我們邀請的授課老師，也算是廣義的廠商，所以我不能在你家吃飯，請老師見諒。」

說到這裡，我完全理解也就接受了，送他上車離去。

我家訂了很多種雜誌，會有一些贈品，其中有一個雜誌社送的名片夾，明片夾我家很多個，我用不到。那一年我到蘇州一家台商科技業上課，就帶去送給課程承辦人員。

這位蘇州人說：「楊老師，我們公司規定不能收廠商的任何禮物。」

我告訴他：「你們不能接受廠商餽贈，這點我知道。這名片夾不是我花錢買的，這是贈品。」他推辭了很久，最後說：「那我要告訴我家老大，由他決定。」

40年來，我跟很多企業上了很多課程，下課後若有機會聚餐，一定是對方買單，這麼多年來我從沒付過一次帳。

這幾件事情讓我深思許久，這幾家公司都是業界中的佼佼者，領先同業甚多，企業經營如此成功，原因很多，但是我相信員工的「操守與品德」也是致勝關鍵。

楊震是東漢陝西華陰人，為人正派學問淵博，為朝廷推薦了許多好人才，人稱「關西夫子」。（關雲長也被稱關西夫子是山西人）

楊震有一個學生叫王密，經楊震推薦後在昌邑縣當縣令。

有一次，楊震因公事而路過昌邑縣。王密知道了，半夜送了黃金十斤給楊震作為答謝。東漢時的一斤只相當於250克左右，但黃金十斤也相當於五斤黃金，等於好幾根金條了。

楊震正色說道：「我跟朝廷推薦你為官，是因為你有才華可以為朝廷為百姓做事，你送這種禮物未免太不瞭解我的為人了。」

王密以為楊震是假裝客氣，說道：「三更半夜，四下無人，你我都不說出去，沒人會知道的。」

楊震正色道：「天知，地知，你知，我知，誰說無人知曉？」

王密自覺慚愧，把黃金帶了回去。自此以後，許多楊氏家族後人多以「四知堂」作為庭號以及家訓，就是這個典故。

俗話說：「身在公門好修行」。其實，「人在上班也好修行」。上班工作，讓我們的才能有所貢獻與發揮，也獲得一份報酬。

無論上班或是從政，總有些大大小小誘惑或灰色地帶。此時，得謹記「天知，地知，你知，我知」，謹守品德操守那條紅線，養成好習慣，以免將來後悔莫及。