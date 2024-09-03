董事長說故事／老二哲學

經濟日報／ 戴勝益（王品集團暨益品書屋創辦人）

山的單純與自然景觀，讓人想到萬物的偉大。

雪山（3,886公尺）是台灣第二高峰，和玉山（3,952公尺）高度僅相差約70公尺，而雪山沿途壯麗美景，甚至更勝玉山，但雪山的知名度卻遠不及玉山。

雪山沿途可看到台灣最美的白木林、華山松和冷杉林，還有台灣僅存的冰斗地貌。登上雪山，讓人心情豁然開朗。

•「不甘人後」是很多人的束縛，是因不懂退做「老二」。若能懂得老二哲學，自有寬廣的天空與揮灑的人生。

•俗諺「寧為雞首，不為牛後」。一個優秀的老二，比老大還難當，是上與下的潤滑劑，更是團體中的靈魂人物。

玉山 雪山

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