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巧新接獲德國仲裁協會仲裁 應給付LCTec Gmbh約4,767萬元佣金與利息

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車輪圈大廠巧新（1563）3日公告接獲德國仲裁協會仲裁庭判斷結果，巧新應給付聲請人1,343,356.42歐元（約4767萬元）的補償及相應利息。巧新公司表示，公司截至8月底止，已估列2,512,395.04歐元的佣金負債準備，將再依仲裁判斷結果估算可能損失金額。

巧新公司說明，LCTec GmbH於110年12月向德國仲裁協會（DIS）聲請仲裁，請求巧新公司提出107年11月至110年11月之佣金報表及依該報表給付佣金並利息以及請求本公司給付補償1,343,356.42歐元並利息。巧新公司於同年月委請德國律師答辯。仲裁判斷結果為巧新應向聲請人支付根據佣金報表所產生的佣金金額以及相應利息。

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