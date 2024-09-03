蝦皮購物放緩運費訂閱制 力推免運吃到飽

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，台灣網購族最在意的購物因素仍是運費，去年登場的運費訂閱制「蝦拚Plus」有一定族群，但蝦皮購物今年重心轉往「免運吃到飽」，也就是日常消費滿額並選擇蝦皮店到店配送，可享無限次免運。

為了降低對超商取貨的依賴度與成本，蝦皮購物在疫情期間開始推動蝦皮店到店，包括有服務人員的門市以及無人的「智取店」，根據蝦皮購物資料，目前蝦皮店到店門市約1,600點（包括智取店、有人門市），其中雙北有500間門市，而在所有店面中智取店約500間，將會持續增加擴張據點，今年擴點計畫希望強化宜蘭、花蓮等地，目標是全台都有蝦皮店到店門市。

配合店到店的門市增加，蝦皮購物去年原本推出蝦拚Plus的運費訂閱制方案，每月繳39元，可享購物49元起就免運或購物129元運費29元起的低運費門檻。但今年推動免運吃到飽，用戶不用付訂閱費，平日199元免運，周三、周六99元也免運，廖君凰指出，推動吃到飽方案後，購物金額與頻率都增加，因此蝦拚Plus雖有一定人數，但目前主推免運吃到飽。