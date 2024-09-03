鳳凰看好疫後市場需求繼續上揚 擴大徵才、推廣包船包機

鳳凰（5706）總經理卞傑民3日表示，看好疫後市場需求2025年繼續回春，將續擴大徵才，補充人力需求，推廣包船、包機業務及新航點規劃，增加成長動能，看好高端旅遊市場的成長力道。

卞傑民指出，今年10月開始搶攻賞楓包機，推出秋季日本鳥取華航包機 ，現在也開始為2025過年做準備，將推出關島包機，同時集團代理星悅航空，預計2025北九州包機，現在也開始 持續推廣銷售2025年包船航次。

2024年觀光市場出現疫後龐大的報復需求後，國人出國旅遊目的地分別為日本、大陸、韓國、越南及香港。鳳凰上半年稅後純益為1.37億元，年增率140%，每股稅後純益為1.71元。對於下半年市場展望，將持續推廣包船、包機業務及新航點規劃，增加成長動能，爭取獎勵旅遊團，為第4季添動能。

2025年市場需求還是看俏，推估高端旅遊市場需求還是會持續成長， 鳳凰將推廣南極郵輪、歐洲河輪、北歐及美加地區賞極光等高端產品線。集團航空代理新航點豐富產品面外，集團多角化經營，經營高雄貨櫃屋旅館，小琉球飯店等，明年成為推升鳳凰業績成長新動能。

此外，看好市場成長，持續徵才，補充人力需求，積極與航空等業者合作，增加機位取得，因應市場需求，加強各路線系列團體機位取得及爭取包機合作機會，以增加團位供給，目前著手規劃秋季日本賞楓包機，銷售情況都蠻不錯，市場需求還相當強勁。