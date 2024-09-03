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全家透過超商代收、會員APP 發揮通路力量做愛心

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

全家」（5903）長期關心社會議題，希冀透過通路力量發揮社會價值，成為嫁接弱勢團體與善心民眾的愛心大平台，3日發起「全家挺慈善，溫飽每一餐」公益捐款活動，10月1日前透過「全家」APP「國際慈善日」專區或店舖FamiPort機台，捐款給10個指定團體，每捐出1元，「全家」即加碼再捐1元回饋金，讓愛心+1、捐款翻倍 (加碼回饋金以20萬元為限，由合作公益團體均分)。

全家2003年首創便利商店代收善款服務、2005年更於全台店舖設置零錢捐箱，幫助公益團體拓增便利多元的募款管道；因應數位化趨勢，於2018年推出會員APP「點數做公益」，後續更開啟「APP手機捐款」數位公益服務，迄今已具備「零錢捐、機台捐、手機捐、點數捐」4大渠道，據「全家」統計，2024上半年「全家愛心大平台」捐款金額較去年同期成長逾1成，今年所募善款將有望創連續11年成長。

根據公益責信協會最新觀察報告指出，近3年民眾公益捐款對象前5名分別為兒少、老人、身心障礙、急難救助與動物保護， 而款項用途包含三餐匱乏、急難救助，顯示經濟弱勢者的飲食、居住等「基本生活需求」，易引發民眾同理與共感。

據此，「全家」於今年國際慈善日聚焦「關懷飢餓與貧窮」，發起「全家挺慈善，溫飽每一餐」活動，邀請民眾捐款有提供「物資援助」或「急難救助」的10大公益團體，9月3日至10月1日，凡於「全家」APP、FamiPort機台捐款予指定公益團體，每捐出1元，「全家」即加碼再捐出1元回饋金，讓愛心+1、捐款翻倍，捐款滿額還有機會獲得公益團體專屬回饋禮，再抽「全家」100元禮物卡。

全家也與靖娟基金會合作推出「小黃帽交通安全公益計畫」，民眾可透過「全家」店舖零錢捐箱隨手做愛心，為兒童交安共盡心力；另外，擁有1,800萬會員的「全家」APP，更在「點數做公益」專區中，與台灣全民食物銀行共同發起「全家公益點數惜食計畫」，會員只要捐出消費所回饋的「全家」Fa點，點數將優先轉換為米、麵、罐頭等惜食物資，幫助弱勢家庭溫飽。

APP 全家 捐款

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