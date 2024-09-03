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中鋼與螺絲業產銷聯誼 雙管齊下解決長期與短期問題

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

中鋼（2002）3日與螺絲業舉行產銷聯誼會，中鋼業務副總陳銘源說，產業最壞的時光即將過去，中鋼將與業者共度難關，針對螺絲業長遠發展，以及短期面臨中低階產品競爭的問題，會雙管齊下解決。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕表示，螺絲業還有30年好光景，業界要有信心。

青壯派螺絲加工業者指出，由於海外訂單嚴重衰退，國內螺絲產業鏈出現鬆動，多家抽線、電鍍、熱處理以及小型螺絲加工廠陸續停工，出現歇業退場潮，整個產業鏈正進行大洗牌。

這項議題最近在螺絲產業群組中發酵，各方交換意見一整天，甚至到凌晨二、三點都還有人發表見解，對政府「重科技、輕傳產」的產業政策多有怨言。

中鋼在聯誼會上分享研究數據，報告中指出2023年1月至7月，台灣扣件出口美國34萬公噸、年減26.%，平均單價每公斤3.69美元、年減1.86%；2024年1月至7月，台灣扣件出口美國的數量年增約1.83%，但平均單價每公斤3.37美元、年減8.67%。

出口數量小幅提升、單價卻大幅降低，凸顯今年來螺絲產業朝更低階領域靠攏，只能繼續拚價格，才能搶到訂單，這種情況若延續長期來看難以永續。

中鋼冶金技術處人員並在會中介紹開發條線HCWQ4/A4精密軋延技術，期能把產品愈做愈好，提升品質促進產業升級。中鋼營業處長莊東杰指出，期盼業者們除了知道市場狀況，也可以知道一些新技術含量，把中鋼新材質產品與業者分享。

中鋼 聯誼

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