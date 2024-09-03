上曜集團旗下信立 將以5.61億現金收購普大七成股權

上曜（1316）3日宣布，集團旗下信立化學工業（4303）3日召開董事會，決議擬以5.61億元價格現金收購普大應用材料公司約70%股權。

上曜表示，普大設立於彰化縣永靖鄉，生產基地面積6,881.61坪，並於三年前設立斗六廠，生產基地面積6,015.08坪，總生產基地面積共計1萬2,896.69坪。過去五年平均年營收達7.63億，今年上半年營收已達4.12億，有望挑戰近五年來最高營收表現，對信立（4303）取得普大經營權將有明顯的營收挹注，並能增加營運綜效，大幅提高公司營收與獲利。

普大現有經營團隊成立於1980年，主要生產PU合成皮與真皮貼合，經營團隊成員具有30年皮革與合成皮產業經驗，以嚴格的製程管控提高品質產品，並持續強化研發能力，為客戶快速開發多樣化最新產品，其主要客戶是國際知名運動品牌之高階產品供應商，多年來獲得客戶高滿意度之肯定，奠定普大在業界之專業地位。

普大近年來除了致力與國際品牌大廠合作外，斗六廠的設立更是台灣少數純環保水性皮革之生產基地，未來將結合集團資源，與永捷（4714）及信立上下游整合，加強PU環保型水性樹脂產品開發與生產，將更有效強化新客戶與新產品開發動能。

上曜集團近年來多角化經營，營運規模不斷擴大並穩健成長，此次透過信立成功入主普大，主要為了提升營運規模，信立化學生產基地將擴充到將近4萬坪，將躍升成為台灣本土最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線，集團將藉由信立50年合成皮生產經驗，結合普大既有團隊與技術，透過永捷PU樹脂上下游的整合，在既有的產品基礎下，對國內外客戶新產品與環保皮革等產品的開發將更有效率與競爭優勢，為企業發展奠定穩固的基礎，未來將繼續專注本業業務，積極推動營運的穩健發展，朝向企業永續經營的願景穩步邁進。