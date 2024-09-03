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賈永婕接任101董座 親自分享未來營運策略

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台北101召開股東會改選董監事，新任董座由賈永婕（左）接任，並續聘總經理朱麗文（右）。 台北101提供/圖
台北101召開股東會改選董監事，新任董座由賈永婕（左）接任，並續聘總經理朱麗文（右）。 台北101提供/圖

台北101 3日召開董事會，藝人賈永婕正式接手新任董座，並且續聘朱麗文擔任總經理，賈永婕致詞表示，自己抱著新生報到的心情，上任後還有許多挑戰，對於業績樂觀看待，自己將負責「時尚美麗」，朱麗文總經理負責專業部分。

台北101舉行股東會，並改選13席董事及4席監察人，其中最大股東伊藤忠拿下5席，公股則取得7席董事及3席監察人，而新任董座則由兆豐國際商業銀行法人代表賈永婕當選。

賈永婕指出，目前自己的角度還是消費者，需要先跟董事、團隊拜碼頭，並且首要任務是要快速的融入團隊，不過她說，「自己是很熱情的人，也比較沒有框架，因此期望未來可以激起一些新的火花。」

台北101去年創下220億元業績的歷史新高，同樣也是台灣百貨第二，談及業績方面，賈永婕指出，這部分沒有太大壓力，只要可以贏過去年就是破紀錄。

在101觀景台及美食部分，賈永婕認為，觀景台的電梯還可以呈現出一些不同的樣貌，讓顧客不只是單純地坐電梯，並且還有許多國人還沒有上過觀景台，未來還有許多成長空間，而美食方面，賈永婕則表示，「希望101裡可以有米其林星級的餐廳」。

最後談到如何吸引外國觀光客，賈永婕則說，台北101的前三大旅客是韓國、歐美、東南亞，其中韓國是非常重要的客源，目前已有初步的計畫，未來也不排除與現代百貨合作，為101吸引更多的旅客前來。

台北101 股東會 賈永婕

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