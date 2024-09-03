全球筆型注射龍頭瑞健與經濟部簽約 五年啟動32億投資

全球筆型注射龍頭廠瑞健醫療3日宣布，與台灣經濟部簽署意向書（MOU），將於未來五年內投資1億美元（約台幣31.95億元），強化瑞健在台灣開發先進創新藥物輸送技術的製造能力，支持公司的長期成長目標。

瑞健醫療成立於1989年，是全球少數以台灣為出發點，在國際市場成功發展的醫療大廠，該公司開發的筆型自動注射器，目前供應給全世界前25大藥廠，截至2023年全球共有310萬名病患受惠。

瑞健醫療3日宣布，該公司在台灣第四次與經濟部簽署MOU，將於未來五年內投資1億美元，此舉再度強化了瑞健鞏固其在台灣業務的持續承諾。瑞健醫療台灣總經理馮文宏說，很自豪能持續與台灣合作，台灣在瑞健全球業務中扮演了重要的角色。此次簽署凸顯了瑞健對台灣的信心，無論是對台灣強大的工業基礎設施，或對推動公司不斷創新的優秀人才。

瑞健表示，該公司的投資將聚焦於強化其在台灣的業務，以滿足自我注射器需求的持續成長。公司計劃將資源分配於先進自動化、勞動力發展、工作場所與設備升級、以及永續製造實踐。這些措施皆符合瑞健對提高效率的承諾，以及減少營運中碳足跡的目標。

此公告發布於包括桃園南美新廠的動土儀式及電動車推出等一系列重要里程碑之後。瑞健今年7月初曾宣布，將在桃園南美建立新廠區，預計於2027年落成。這座新建物樓高七層，總樓地板面積達4.7萬平方公尺，並將容納瑞健醫療製造流程中的數個關鍵部門，透過整合現有廠區，新廠區將進一步優化人流、車流、物流效益。

瑞健醫療指出，該公司已在桃園深耕35年，擁有超過5,000名員工，截至2019年時已擴建至九座廠區。但是為了降低運輸碳足跡，導入綠電及太陽能板設施，瑞健醫療近年來決定將九座廠區加以整合，先是在2019年成立六福旗艦廠區，如今南美新廠區將成為接下來第二座廠區。

馮文宏表示，相信公司在台灣的持續投資不僅支持我們的成長策略，也有助於當地經濟及該地區醫療技術產業的進步，期待深化與經濟部的合作，並推進我們追求創新和卓越的共同願景。

此次意向書簽署於2024臺灣全球招商暨市場趨勢論壇，由經濟部長郭智輝博士主持。論壇參與者包括AWS台灣暨香港、波士頓顧問公司、摩根士丹利、廣達電腦、SEMI（國際半導體產業協會）及瑞銀證券。