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上曜集團化工布局躍進！旗下信立入主普大 5.6億收購7成股權

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

上曜（1316）集團旗下的信立化學（4303）3日召開董事會決議通過，擬以5.61億元價格現金收購普大約70%股權；預期信立在取得普大經營權後，除明顯挹注營收表現，且將增加營運綜效，大幅提高營收與獲利。

普大設立於彰化縣永靖鄉，生產基地面積6,881.61坪，並在3年前設立斗六廠，生產基地面積6,015.08坪，總生產基地面積共計12,896.69坪。過去5年平均年營收達7.63億元，今年上半年營收已達4.12億元，有望挑戰近5年來最高營收表現，信立取得普大經營權將有明顯的營收挹注，且增加營運綜效，大幅提高營收與獲利。

普大現有經營團隊成立於1980年，主要生產PU合成皮與真皮貼合，經營團隊成員具有30年皮革與合成皮產業經驗，以嚴格的製程管控提高品質產品，並持續強化研發能力，為客戶快速開發多樣化最新產品，其主要客戶是國際知名運動品牌之高階產品供應商，多年來獲得客戶高滿意度之肯定，奠定普大在業界之專業地位。

普大近年來除致力與國際品牌大廠合作外，斗六廠的設立更是台灣少數純環保水性皮革的生產基地，未來將結合集團資源，與永捷（4714）及信立上下游整合，加強PU環保型水性樹脂產品開發與生產，將更有效強化新客戶與新產品開發動能。

上曜集團近年來多角化經營，營運規模不斷擴大並穩健成長，此次透過信立入主普大，主要為了提升營運規模，信立生產基地將擴充到將近4萬坪，將躍升成為台灣本土最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線。

營收

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