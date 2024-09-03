影／台北101新任董事長 賈永婕：我負責美麗時尚
台北金融大樓（台北101）上午召開股東會改選董監事，第十屆董事及監察人名單出爐並在下午召開董事會，確認第九屆董事長張學舜卸任，第十屆董事長職務由兆豐商銀法人代表賈永婕接任，並續聘朱麗文擔任總經理職務。
台北101新任董事長賈永婕、總經理朱麗文下午在台北101與媒體見面，說明台北101未來的方向與目標。
前董事長張學舜自2018 年就任、2021年續任，六年來帶領台北101走過疫情，業績與獲利皆創歷史新高，賈永婕接下第十屆董事長，財政部表示希望借重新任董事長賈永婕在時尚、經營行銷等專長，帶領台北101年輕化、國際化，現任總經理朱麗文因營運績效亮眼，在董事會上獲續聘。
賈永婕表示「董事長」的職務是聽起來有點遙遠的職稱，目前還沒有很習慣，希望跟大家打成一片，相信團隊的協助下，會做的更好。
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