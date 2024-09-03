2024外商投資台灣1150億元 經長與12家廠商簽投資意向書

經濟部3日舉辦「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，現場吸引進300人參與，經濟部長郭智輝表示，台灣面積相當於歐洲的荷蘭、美國的馬里蘭州，但擁有全世界最完整的產業聚落，在半導體領域更加明顯，特別在晶圓代工及晶片封測領域高居全球第一，展現台灣在半導體供應鏈的關鍵地位。

郭智輝展前受訪時表示，未來招商將著墨更多在AI應用上，希望AI軟體應用排名第25名的台灣，2028年可以躋身全球前三名，現在看來最有機會的是醫療雁用，利用AI做外科手術，可以完全去除開刀的風險。

郭智輝表示，台灣的AI創新市場應該在5千萬人品的區域發展，但台灣只有2300萬人，如果能結合日本的九州一起推動，人口的就有5千萬人，台灣及日本在醫療方面都很強，也有優秀人才，台灣AI應若用於醫療，會比其他國家的發展更快。

「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，今年首度結合台灣最具代表性的國際展會活動之一「SEMICON Taiwan」，期盼在AI引領科技創新的應用浪潮下，匯集更多海外國際廠商看見台灣優勢，吸引外商攜手在地台廠，共享台灣AI科技之島新商機。

郭智輝引述黃仁勳的話「AI時代來臨，而台灣就在中心」，很高興看到包括輝達及超微等多家國際晶片大廠用行動選擇台灣，陸續在台設立研發中心，相信這是強強聯手的雙贏策略，助攻彼此在AI領域站穩世界的領先優勢。政府正在推動五大信賴產業，其中AI產值目標2026年突破兆元，半導體產值新增2.6兆元。

經濟部今年在推洽外商投資部分，掌握投資金額約新台幣1150億元，郭智輝與其中12家代表性廠商簽署投資意向書（LOI），簽署廠商以日本4家居首，其次為美國3家、歐洲3家，其他國家2家；產業類別多元，涵蓋IC設計、IC製造、半導體設備、材料、生技醫材、不動產開發、物流倉儲等。

具體投資台灣的國際企業中，全球第3大記憶體製造商美商美光，以台灣為其最大的DRAM生產基地，也在台生產AI所需的高頻寬記憶體，日前更宣布將在台南購買廠房，並改置為前端晶圓探針測試所用，成為美光在台超大型晶圓廠的一部分。全球汽車半導體領導商荷商恩智浦，看好台灣科技產業研發實力，將持續投資擴大與台灣ODM廠商在汽車電子領域的研發合作。

全球最大半導體及顯示器設備商美商應用材料公司擴大投資在台亞洲零組件物流中心，服務亞洲地區市場需求。全球光學領導商德商蔡司未來5年將投資新台幣65億元擴增在台營運規模，包含在台中設立品質卓越中心等。全球研磨墊代表性製造商日商台灣富士紡精密材料，將在新竹設立研發中心，支應台灣半導體先進製程需求。日本三大玻璃廠之一的中央硝子將首度在台設廠，在台子公司中央玻璃將引入日本技術生產半導體特殊製程使用的高純度混合氣體。

全球知名的貴金屬回收精製業者田中貴金屬工業，因看好台灣半導體與電子零組件產業對「金」等貴重金屬原材料的需求逐年增加趨勢，規劃在新竹新建湖口新廠，並預計2025年底前逐步導入與日本工廠同等級的製程設備，啟用後將可擴大三倍的精製量，另外，也規劃擴大發展其他產業領域需求，並結合台灣產業技術進行關鍵材料開發。

在民生消費方面，太古可口可樂公司將導入綠色能源技術，擴建桃園廠，並進行商務數位轉型，鞏固在台市場的穩定發展。隸屬JR東日本集團的日商台灣捷爾東事業開發公司，看好台灣觀光潛力，繼投資JR東日本大飯店台北及JEXER健身房南京復興店後，將持續拓展新型態飯店及健身房擴點等計畫。