信立娶親普大 上曜集團化工布局再躍進

上曜（1316）集團旗下的信立化學（4303）3日召開董事會，決議擬以新台幣5.62億元價格現金收購普大應用材料約70%的股權。據了解，普大過去五年平均年營收達7.63億，去年營收5.92億，今年上半年營收已達4.12億，有望挑戰近五年來最高營收表現。

普大設立於彰化縣永靖鄉，生產基地面積6,881.61坪，並於三年前設立斗六廠，生產基地面積6,015.08坪，總生產基地面積共計12,896.69坪。

普大主要客戶為國際品牌，信立將可藉由普大接單能力，加上信立工廠規模的產能優勢，有信心讓合成皮產品呈現倍數成長，信立取得普大經營權將有明顯的營收挹注，並能增加營運綜效，大幅提高公司營收與獲利，資源整合後亦將成為台灣本土最大的運動品牌材料供應商。

普大現有經營團隊成立於1980年，主要生產PU合成皮與真皮貼合，經營團隊成員具有三十年皮革與合成皮產業經驗，以嚴格的製程管控提高品質產品，並持續強化研發能力，為客戶快速開發多樣化最新產品，其主要客戶是國際知名運動品牌之高階產品供應商，多年來獲得客戶高滿意度之肯定，奠定普大在業界之專業地位。普大與信立的客戶群及產品別重疊性低，信立主要產品為防水透濕膜、PVC及PU合成皮，普大以真皮貼合及水性皮革為主，兩家公司雖產品線相近，但產品別互補性極高。

普大近年來除了致力與國際品牌大廠合作外，斗六廠的設立更是台灣少數純環保水性皮革之生產基地，未來將結合集團資源，與永捷（4714）及信立上下游整合，加強PU環保型水性樹脂產品開發與生產，將更有效強化新客戶與新產品開發動能。