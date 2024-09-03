信義房屋創辦人周俊吉引領永續 獲亞洲磐石獎殊榮

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦的2024亞洲磐石獎，致力表彰亞洲地區最優秀的企業領袖與組織，是亞洲評價最高的ESG獎項之一，信義企業集團創辦人周俊吉因於企業經營和環境永續發展的卓越貢獻而獲獎。

今年頒獎典禮於泰國曼谷舉行，匯聚了來自16個國家和24個產業的傑出企業領袖。典禮除了頒獎外，還包括了演講、晚宴等活動，為各界領袖提供多元的交流平台。

主辦單位表示，得獎的企業領袖和組織在不斷變化的商業環境中獲得持續的成功，也對亞洲的經濟格局和發展做出了重大貢獻。這些獲獎者不僅具有企業家精神，更是永續發展的倡導者，並樂於為社會服務，在自己的產業與亞洲社會中，發揮絕佳的社會影響力。

信義企業集團創辦人周俊吉自創業以來一直堅持賺取合宜利潤，兼顧各利害關係人權益，致力帶來更多的正面影響力；40多年來，信義企業集團在不動產事業上中下游布局多角化經營，從不動產開發、代銷到不動產仲介與居家服務的垂直整合，不僅如此，事業版圖更擴及海外，包括大陸、日本、馬來西亞等國家。

除了本業發展提供客戶貼心的創新服務，信義房屋一直以來更將永續作為企業發展的重要使命；身為台灣房仲業領導者，信義房屋率先將「邁向永續淨零」納入永續原則，承諾2030年信義房屋淨零排放、2050年信義企業集團淨零排放，推動綠色轉型和數位轉型，並致力於發展氣候韌性服務和建構環境管理系統，也積極響應國內外氣候與生物多樣性倡議。

此外，最引人注目的是於東馬發展的觀光旅遊事業版圖，打造沙巴亞庇洲際度假酒店與世界第一的永續旅遊零碳島，降低對環境的影響、實踐生態保育、促進社區發展與當地就業機會，並提高旅遊者對永續概念的認識。

信義房屋表示，沙巴政府與洲際酒店都是具有「永續」精神的夥伴。沙巴具有自然美景、生態多樣性、文化歷史、永續發展等旅遊優勢，未來也將整合沙巴亞庇洲際度假酒店和環灘島之間兩者的旅遊體驗，讓更多人認識東馬的永續亮眼成績。