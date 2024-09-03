接任台北101新董座 藝人賈永婕：我負責美麗時尚
台北101今日改選董事，由藝人賈永婕擔任新董座，首度擔任大型企業掌舵人，賈永婕表示，抱著新生報到的心情、學習的態度，台北101去年成績相當亮眼，因此第一份工作就是續聘總經理朱麗文，未來將與朱麗文各司其職，「總經理負責專業精準，我負責美麗時尚。」
台北101舉行股東會，改選13董事4監察人共17席董監事，公股拿下7董3監，最大單一股東伊藤忠拿下5席董事，中信商銀則取得1席董事，而在股東會之後，台北101則舉行董事會，兆豐銀行法人代表賈永婕當選董事長。
賈永婕表示，董事長的職務是聽起來有點遙遠的職稱，目前還沒有很習慣，但是希望跟大家打成一片，自己也沒有框架與包袱，會加入一些新的元素，激撞出一些不同火花，對於新職位當然有壓力，但是相信團隊的協助下，會做的更好，融入團隊也是第一要件。
台北101去年業績220億元，也是全台百貨商場第二，獲利也創歷史新高，對於是否有業績目標，賈永婕則說去年業績相當亮眼，我只要贏過去年就很好。
賈永婕也說，觀光方面有非常多的想法，近幾日已經看了很多資料，觀景台有待加強，人流、業績都有相當大的差異，世界各國的摩天大樓觀景台都是重要地標，如果連國人都不支持，那就是有很大的努力空間。
對於吸引國際旅客，賈永婕則說，目前台北101國際旅客最大宗的來源國是韓國，已經超越日本，初步也有規劃與現代百貨合作，未來也許可以在觀景台舉辦精品活動等。
但沒有大型企業營運的經驗，也受到不少質疑，賈永婕則說，外界質疑都收到了，這也是進步的動力，「就做吧，沒什麼好說的」。他也說，希望帶給大家不一樣的感受、耳目一新的感受。
對於自己成為黑馬，出線成為地標的董事長，賈永婕則說，「應該我是很熱情的人，對公共事務都很熱心參與，我也許不厲害，但我的特質是能跟很厲害的人做朋友，面對問題可以尋找不同資源來共同解決問題。」
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