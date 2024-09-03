重申租屋補貼沒害租金狂漲！內政部曝「僅6%租金上漲」

內政部日前強調，租金補貼沒有造成租金上漲情形，沒想到卻被房市專家李同榮打臉。內政部國土署再透過新聞稿回擊，目前累計50萬份租賃契約，租金上漲者僅占6%，是在實質照顧及支持租屋民眾，特別是青年及新婚家庭。

國土署表示，已累積50萬份以上的租賃契約，並經前後比對，顯示租金持平者約占93%、租金上漲者僅占約6%、租金下降者占1%，租金補貼截至目前為止已核定62萬餘戶，實質照顧及支持租屋民眾，特別是青年及新婚家庭。

國土署強調，租金補貼對於申請民眾資格有所得及租金上限等限制，因此其所承租的物件也非屬新屋或新古屋，然而外界在討論租屋市場租金上漲議題時，多數會涵蓋10年內的新古屋，屋齡輕且承租戶的所得或許比較高，所付出的房租也相對會比較高，但這類族群不會是領取租金補貼的對象。

國土署指出，從2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，截至今年8月底止，核定補貼戶數從原核准27.8萬戶，至現已申請受理案件數逾85萬戶，核定件數成長至62.8萬餘戶，顯示租金補貼政策確實存在巨大需求，為擴大照顧及支持各族群的租屋民眾，租金補貼戶數在2025年起會提升至75萬戶。

國土署提醒，若房東因房客申請租金補貼，進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴及要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰，請勿以身試法。