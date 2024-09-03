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信義房屋旗下信義開發 以主題交流會造友鄰社區

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義開發舉辦住戶交流會，讓已購戶在入住前先與鄰居交流。（圖:信義房屋提供）
信義開發舉辦住戶交流會，讓已購戶在入住前先與鄰居交流。（圖:信義房屋提供）

信義房屋旗下信義開發不僅以永續打造優質的硬體建築，也透過軟性的「社區營造」打造友鄰社區，今年7月起為信義嘉品的住戶舉辦三場交流會，讓住戶入住前就能緊密連結，其中第三場交流會主題為「軟硬裝設計來分享」，由住戶在社造群組中自主討論與投票選出，住戶參與後回饋「很認同信義房屋做社區營造的理念，也有意願未來能參與」，增進住戶間彼此了解，也為未來社區和諧奠定良好基礎。

信義開發表示，今年三場交流會的主題分別是在地連結、植感生活以及軟硬裝設計，第三場交流會主題為「軟硬裝設計來分享」，於7月27日探討軟硬裝設計的要點，滿足住戶未來對裝潢的需求。

活動當天，講師莫博惟先向住戶說明室內設計與裝修的重要性，再由講師李宜蔓介紹現代室內設計的趨勢、燈具與燈光的應用以及空間色彩的搭配，包括簡約風、北歐風、日式極簡風 ( 侘寂, Wabi Sabi ) 等，這些風格在色彩與建材的運用上各有不同，此外，也有時尚輕奢與文藝混搭的風格選擇。

她建議住戶在空間色彩搭配上若感到困惑，可以選擇莫蘭迪色系來營造和諧的視覺效果，最後，由講師羅子涵帶領住戶，體驗實際的家具與空間風格。

黃姓住戶表示，「原有朋友想要進行換約，思量後再加上實際參與7月份參加兩場次住戶交流活動，對於社造活動非常肯定，覺得活動辦理細節很用心，後來決定不換約，也很期待與其他住戶認識、交屋入住。」

林姓住戶則表示，「聊天時發現同事購買的建案皆無做到後續與住戶互動的環節，自己對於信義作社造的理念頗為認同，因此主動與公司同事分享推薦建案並有意願未來參與社區服務。」信義開發表示，藉由舉辦住戶專場交流會，讓住戶交屋前提前認識彼此，熟識左鄰右舍，並能參與社區營造，打造一個充滿活力的社區。

信義開發協助信義嘉品的住戶舉行交流會，相互瞭解讓社區共好。（圖:信義房屋提供）
信義開發協助信義嘉品的住戶舉行交流會，相互瞭解讓社區共好。（圖:信義房屋提供）

信義房屋 社區營造

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