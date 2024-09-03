響應IHG集團慈善月 高雄洲際酒店號召捐血

高雄洲際酒店為響應 IHG 洲際酒店集團每年 9 月的「傳遞美好全球慈善月」（Giving for Good），將於9月10日於酒店門口舉行慈善捐血活動，以實際行動支持社會公益，傳遞愛心與關懷，活動時間自上午 9 點半始至下午 4 點半止，目標為單日成功募集100袋血。

業者指出，本次慈善捐血活動將為所有參與者提供精心準備的感謝禮，凡成功捐贈者皆可獲得高雄洲際酒店餐飲優惠券，以感謝其貢獻及善舉。而針對捐贈達 500 毫升血液的前 50 名捐血者，酒店特別加碼贈送高雄洲際酒店特選楠竹環保瓶，以特別感謝捐贈者的慷慨解囊。

高雄洲際酒店強調，秉持「以善為本、以誠待客」的品牌精神，透過本次捐血活動，希望凝聚更多社會善心力量，共同為需要幫助的人士帶來希望與溫暖，我們誠摯邀請社會各界踴躍參與，攜手為社區貢獻一己之力！