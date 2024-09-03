新北19所額滿小學曝 專家：家長搶破頭區變了

新北教育局先前公布113學年度的額滿國小名單，共計有19所。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，由該名單、實價資料及教育局所公布相關資訊可以觀察出三個現象，值得搶學區搶破頭的家長注意。

第一、額滿學校對周邊房價帶動效果依然很強。第二、新北額滿小學有往人口成長快速的新興區域發展的趨勢。第三，少子化衝擊正逐漸擴大，多所學校已開始減班，傳統明星學校光環恐逐漸消失。

簡單說，就是少子化下，傳統精華區明星學校已不再那麼搶手，而新興區塊在人多優質學校少的狀況下，想讓小孩順利就學，最好還是要先卡位。

以「額滿學校對周邊房價帶動效果強」來說，根據實價資料顯示，新北113學年度19所額滿學校，近一年周遭房價都出現上漲，年漲幅最高的三峽北大國小甚至高達18%，19所額滿小學中，就有7所周遭房價年漲幅超過1成。

再以「新北額滿小學有往人口成長快速的新興區域發展的趨勢」來看，113學年度新北額滿小學有大部分都落在人口成長快速的新興區塊，以近十年每年人口增加3000~4000人的林口來說，就有4所額滿小學。

其它，北大特區的三峽、樹林也有3所，另外淡海新市鎮的淡水也有2所、新莊及汐止也各有2所學校，這些都是近年人口成長快速的區域，也帶動區域就學需求高漲，讓區域小學出現搶破頭的狀況，成為新的明星小學。