快訊

公公活像個大巨嬰！她心疼婆婆太辛苦 網開眼界：懶鬼、渣鬼上身

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

房市過熱、銀行借不到錢...終於要打房？限貸令證明政府100%能影響房價

聯合新聞網／ 預算先生 萊恩
新青安帶動的房市熱潮持續，不少銀行放款金額逼近警戒線。示意圖／聯合報系資料照
新青安帶動的房市熱潮持續，不少銀行放款金額逼近警戒線。示意圖／聯合報系資料照

如果你有在關注房地產的話，現在到處都是哀號聲不斷，不是在哀房價太高的問題，是根本借不到錢！

什麼是限貸令

會導致這次借不到錢的主要原因，主要是《銀行法》72-2條的「放款天條」，規定銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，目前各銀行都已經很靠近這個警戒線，才會導致銀行限制放款。

限貸令造成的影響

限量總是殘酷，既然放款名額有限，那銀行就需更嚴格篩選，目前已經出現以下現象

1、利率一律拉高至3%左右，以價制量

2、幾乎每家銀行的房貸都要改採分行向總行登記制，排隊要排上一個月

3、需成為VIP理財客戶才能放款，意旨要購買額外的理財商品

市場的反應

參考知名網紅的FB貼文，可以看出來這次限貸令傷害真的不小，借不到錢就交不了屋，更何況房價那麼高，能夠用現金買房的人少之又少，現在要買房的人真的要三思阿！

解決方法

如果你現在真的有貸款的需求，可以找看看土銀、農會、中華郵政，這幾個單位不受《銀行法》72-2條的限制，不過很可能拿到的貸款條件，會比之前還要差不少。

結語

資金就像是水一樣，只要打開水龍頭，房價就會上漲，關掉水龍頭，房價就會下跌，所以政府絕對有100%的能力影響房價，之前新青安造成的房市亂象，逼的政府不得不做點事情，至於這次是不是「打假球」，就看之後房價的變化了。

◎本文內容已獲預算先生 萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房價 房市 新青安房貸

延伸閱讀

00713維持配息1.5元！會漲抗跌0缺點高股息？艾蜜莉：注意主觀選股成份高

00687B配0.42、年化配息率5.12%...最後買進9月16日！月月配00933B也創新高

00937B、00933B、00720B、00772B債券ETF怎麼挑？別只看報酬率 3指標才是關鍵

00919預估配息0.72元…再創新高！9月20號為最後買進日

相關新聞

房市過熱、銀行借不到錢...終於要打房？限貸令證明政府100%能影響房價

如果你有在關注房地產的話，現在到處都是哀號聲不斷，不是在哀房價太高的問題，是根本借不到錢！

新北19所額滿小學曝 專家：家長搶破頭區變了

新北教育局先前公布113學年度的額滿國小名單，共計有19所。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，由該名單、實價資料及教育局所...

軌道經濟發酵 台中捷運「這兩站」共構特性成房市亮點

台中捷運綠線的開通不僅改變了城市的交通面貌，更為沿線房市注入了強勁動能。根據實價登錄統計，過去一年內，捷運綠線18個站體...

「當人頭房子登記在自己名下怕什麼？」專家曝三災難

為了申辦新青安，或更好貸款條件，有些人會找人頭「借名登記」。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，千萬不要因為朋友請託或一點人頭...

生醫業績排名 三領域聚光

生策會昨（2）日發布最新統計，台灣生醫產業2024年上半年表現穩健成長，總營收1,589.9億元，年增7.3%。其中「藥...

興富發攻商辦 蓋台中最高樓

興富發建設看好台中商辦市場，在台中市七期台灣大道與惠中路口規劃推出63層、總樓高達325米的商辦大樓，預計2028年完工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。