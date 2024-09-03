房市過熱、銀行借不到錢...終於要打房？限貸令證明政府100%能影響房價

如果你有在關注房地產的話，現在到處都是哀號聲不斷，不是在哀房價太高的問題，是根本借不到錢！

什麼是限貸令

會導致這次借不到錢的主要原因，主要是《銀行法》72-2條的「放款天條」，規定銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，目前各銀行都已經很靠近這個警戒線，才會導致銀行限制放款。

限貸令造成的影響

限量總是殘酷，既然放款名額有限，那銀行就需更嚴格篩選，目前已經出現以下現象

1、利率一律拉高至3%左右，以價制量

2、幾乎每家銀行的房貸都要改採分行向總行登記制，排隊要排上一個月

3、需成為VIP理財客戶才能放款，意旨要購買額外的理財商品

市場的反應

參考知名網紅的FB貼文，可以看出來這次限貸令傷害真的不小，借不到錢就交不了屋，更何況房價那麼高，能夠用現金買房的人少之又少，現在要買房的人真的要三思阿！

解決方法

如果你現在真的有貸款的需求，可以找看看土銀、農會、中華郵政，這幾個單位不受《銀行法》72-2條的限制，不過很可能拿到的貸款條件，會比之前還要差不少。

結語

資金就像是水一樣，只要打開水龍頭，房價就會上漲，關掉水龍頭，房價就會下跌，所以政府絕對有100%的能力影響房價，之前新青安造成的房市亂象，逼的政府不得不做點事情，至於這次是不是「打假球」，就看之後房價的變化了。

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