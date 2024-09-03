軌道經濟發酵 台中捷運「這兩站」共構特性成房市亮點

台中捷運綠線的開通不僅改變了城市的交通面貌，更為沿線房市注入了強勁動能。根據實價登錄統計，過去一年內，捷運綠線18個站體周邊房價呈現普遍上漲趨勢，其中13個站體的漲幅更是突破10%。

尤其捷運「大慶站」與「松竹站」這兩個雙鐵共構樞紐，周邊房價分別漲幅達14%及11%，成為市場焦點，更吸引精銳、雙橡園、國聚、漢宇、大城、大陸等開發商搶進。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示，台中市目前僅有一條捷運線，而大慶站和松竹站作為台中少數的台鐵、捷運交會站體，同時也是南北台中的交通樞紐，共構的特性更吸引人口聚集，進而帶動周邊商業活動的蓬勃發展，加上周邊還有重劃區加持，產生顯著的外溢比價效應，為區域房市帶來強勁的增值潛力。

業者指出，由於南區屬於成熟市中心地段，土地多半已開發，大面積素地更是難尋。目前該區近五年的新屋成交價單坪已達47萬元，預售案更是站上5字頭，對比鄰近13期重劃區新案起手價6字頭來說，南區房價仍有一定的增長空間。

目前區域預售案中，就以精銳建設機構即將推出的「樹子腳段案」最受矚目，該案委由海悅機構海宇國際銷售，基地位於大慶車站旁，並整合修平技術學院舊校址約2,323坪土地，預計興建4棟超高樓層住宅大樓，主打34至41坪的三房產品，尚未推出就引發市場熱烈反應。

另外，緊鄰南區的13期重劃區，為台中市近年熱門的新興重劃區，同時也是南台中目前最大公辦重劃區，吸引各大品牌建商卡位。近期大陸建設就以單價84萬元、總價11.65億元取得楓溪段1,387.3坪土地，預計2025年後進場。

同樣受矚目的捷運松竹站，除了與台鐵共構的優勢外，該站還鄰近台74線快速道路，交通網絡完善，周邊的機捷特區、單元12等重劃區更是建商開發熱點。

其中，深耕台中七期的豪宅建商雙橡園開發，將於單元12重劃區軍福十九路、南興園路口推出新案「雙橡園2045」，預計第4季進場。

該案也將延續「雙橡園式酒店御邸」的獨特服務，無論基地位置、面積與產品規劃都是區域首見，尚未推出，已受層峰人士與雙橡園粉絲關注。

相較於單元12重劃區，北屯機捷特區近年因好市多、公園、捷運與台鐵等建設議題，發展十分快速，大面積的開發腹地更是吸引建商搶進插旗。