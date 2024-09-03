「當人頭房子登記在自己名下怕什麼？」專家曝三災難

為了申辦新青安，或更好貸款條件，有些人會找人頭「借名登記」。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，千萬不要因為朋友請託或一點人頭報酬，就答應讓別人把房子登記在自己名下。很多人以為房子登記在自己名下很安全，實際上可能招來三大災難。

首先，因為人頭不是實際購買人，無法掌握屋況與房價的所有資訊，朋友可能用AB約做高房價超貸。未來房屋轉手若有獲利，人頭也是名義上的納稅人，還可能面臨鉅額房地合一稅。

其次，若是實際購買人繳不出貸款，人頭也就是登記名義人也無法負擔，房子恐怕就會被法拍，法拍價格若不如當初貸款總額，人頭就得揹負債務，還會影響信用，未來若有急用錢或申請貸款的時候，信用不良可能會增加難度。

第三，借名登記如果牽涉做高房價，向銀行超貸、造假實價登錄等行為，登記名義人也可能被認定為共犯，觸犯刑法使公務人員登載不實、偽造文書、詐欺等罪。一旦被查獲，除了刑事責任，因為有詐騙銀行貸款的意圖，也可能被銀行追討不當得利的價額，甚至要求立刻立刻還清房貸，並註記有超貸紀錄，成為銀行往來的黑名單。

陳賜傑表示，過去就曾有民眾讓朋友將房子借名登記在自己名下，沒想到卻遭到朋友欺騙，不只利用受害人的信用換得更好的貸款條件，還做高房價向銀行超貸，繳款時卻人間蒸發。因為當初詐騙人以不合理高價購屋，使貸款總額更超出市價，即使賣房也不夠付。

陳賜傑表示，新青安由政府補貼利息給首購族，也出現不少投機客利用人頭違規申辦、甚至貸後轉租亂象。一旦被查到，優惠利率、寬限期與較長貸款年限會被追回，付款壓力倍增頭，繳不出貸款的風險很高，不僅賠了個人信用，連房子也可能保不住。