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晶碩8月營收月增10% 法人估今、明年營收雙位數成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

晶碩（6491）公告8月營收5.68億元，年減3.8%、月增10.7%，累計第3季營收已達成市場預估的56%。

法人機構表示，展望今年下半年，晶碩下半年中國營收仍將優於上半年，並預期逐季成長態勢不變，主要基於雙11電商節備貨需求帶動，同時，台廠在技術、品質仍維持領先於當地品牌廠，市占率仍維持穩健，然由於同業價格競爭壓力仍存，且晶碩價格策略未變，目前預估年增13%。

日本方面，考量今年下半年將陸續取得矽水膠透片、彩片產品證，加上當地對於矽水膠使用滲透率提升，預估日本市場營收年增15%。總體而言，預估晶碩今、明營收分別年增12.2%、10.4%。

雖然中國成長不如預期可能導致營收潛在下修，然在強勁毛利率表現的支撐下，預估今年每股稅後純益（EPS）將有26~27元水準，考量兩大市場展望正向，且矽水膠新品陸續推出及更佳的需求能見度，將有利後市營運表現。

日本 晶碩 營收

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