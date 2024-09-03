台積電效益 台灣優良食品發展協會率團赴熊本拓商機

台積電在日本熊本縣投資設廠，啟動日本半導體產業的復興，也為台灣及熊本的食品業者帶來商機。台灣優良食品發展協會（TQF）今天邀15家台灣優質食品企業到熊本辦理食品商務交流，熊本縣府職員表示，首見如此熱絡的食品交流會。

此訪日團團長是TQF協會理事長周能傳，副團長是TQF協會顧問陳建斌、TQF協會駐日代表陳英顯，行程由3人共同籌劃，除東京行程外，更獲得熊本縣政府的協助，安排於今、明兩天在熊本展開交流考察，並促成TQF協會與九州地區生技產業群聚推進協議會（KBCC）簽署合作備忘錄（MOU）。

台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、公益財團法人熊本產業支援財團的理事長厚地昭仁、日本食品安全管理協會理事長小谷雅紀、熊本縣商工勞動部的主管等出席這場簽署MOU儀式。

周能傳在簽署MOU的儀式上致詞時表示，台積電在熊本投資設廠後，引起全球半導體以及其他產業對熊本的高度關注。隨著熊本地方經濟成長以及大量新居民移入的影響，為直接與民生相關的食品產業帶來無限的商機，藉由台日食品企業的商務合作，可帶動上游農業的穩定發展，引進道地的台灣特色美食，創造地方創生的有利環境。

周能傳說，透過這次MOU的簽署，雙方將長期合作共同建立一站式食品企業合作媒合服務平台，以推動台灣地區與九州地區的食品企業商務合作媒合業務，預期可大幅提升台日食品企業商務合作的成效。

他還指出，食品企業商務合作的型態涵蓋全方位微笑曲線的價值鏈合作，包括行銷合作、共同研發、技術轉移、品牌合作、委託加工以及相互投資等多重面向，可有效促進台日雙方的貿易商機與合作綜效。

九州地區生技產業群聚推進協議會由168家企業及團體組成，會長田中一成致詞時表示，台灣擁有在品質和安全性方面獲得高度評價的食品產業，以及食品製造規範的認證制度。期望透過雙方會員之間的業務合作以及產學合作，結合知識和技術，尤其是在食品機能性方面，創造出有更高附加價值的產品和服務。

田中說，這項MOU的簽署象徵著九州地區生物產業的進一步發展，以及與台灣優良食品產業的合作向前邁進一大步。

今天的交流活動還有一個大亮點就是台灣最大日本食品進口商「第一名店」與熊本老牌零食企業「千成堂」簽署MOU，將促成雙方從零星採購，進一步擴大成為穩定的長期合作夥伴關係，有利於促進台日企業的貿易成長，並可作為台灣食品企業與日本九州地區合作的典範案例。

交流活動還安排研討會，由陳英顯以「台日食品商業合作推動計畫」為題、第一名店經理山村美佳以「在台灣銷售佳的日本食品」為題、陳建斌以「電子商務EC海外市場開發」為題、桂冠實業公司董事長王亞倫以「台灣冷凍食品加工業界的動向與台日合作」為題進行演講。

本次參團的15家台灣優質食品企業包含冷凍調理食品（桂冠、如記、奇美、台畜）、保健食品（葡萄王、歐典、喬本生醫）、發酵製品（屏大科技）、植物肉（松珍）、烘焙食品（餐御宴）、食品貿易商（第一名店）、水產食品（允偉），以及具台灣特色的台灣茶（遊山茶訪）、甘藷加工品（慶全）及台灣香草蘭。

這些都是對國際拓展業務具有高度企圖心的業者，而且參團代表幾乎都是經營階層，堪稱食品國家代表隊的陣容。參團業者今天一早從台灣出發將近中午抵達熊本機場後，趕至熊本市bipuresu熊日會館，有的業者拿出大行李箱中的食材，利用廚房設備當場烹煮。研討會結束後，與會者、業者到交流區品嚐、洽談，場面熱絡。（編輯：楊昭彥）1130902