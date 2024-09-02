2024莒光海洋觀光年活動開跑 讓遊客一次滿足兩個願望
一年一度的「莒光海洋觀光年」，是遊客來到馬祖不容錯過的行程，今年活動在今(2)日正式開跑，莒光鄉鄉長陳樂禮表示，今年的中秋節正是規劃一場特別小旅行的好時機，來到莒光島，讓遊客一次滿足兩個願望。
陳樂禮表示，事先做好功課掌握潮汐落差的最佳時機，就有機會拍攝到壯麗的方塊海景，挑選一張最滿意的作品參加《最美方塊海攝影比賽》，「今年的新銳攝影師也許就是您！」
陳樂禮還推薦東莒與西莒兩島上的8個必訪打卡景點，每一個景點都承載著獨特的歷史文化與自然美景，等待著遊客來發掘。
這些景點包括：東莒猛沃港的「同島一命」精神標語，象徵著島上居民同心協力、共度難關的精神；大坪村的「吾愛吾鄉」精神標語，展現了莒光居民對故鄉深厚的情感；三級古蹟大埔石刻，這座珍貴的文化遺產見證了島嶼的歷史變遷。
東犬山上的「氣壯山河」標語，描繪了島上山河的雄偉壯麗；西莒青帆村的「軍令如山、軍紀似鐵」精神標語，體現了當年軍人的堅定信念；樂道澳的「毋忘在莒」精神標語，提醒人們銘記歷史教訓；青帆港的章魚形象牆，以充滿童趣的圖案展現當地的海洋文化；坤坵沙灘是放鬆身心、親近自然的絕佳場所。
遊客只需在上述8個景點中挑選4處合照，公開分享照片並完成活動指定步驟，即可獲得莒光限定的伴手禮，為這次旅行留下難忘的紀念。
此外，曾經在馬祖服役的老兵，憑服役證明還可額外獲得一件限量紀念排汗衫。以上伴手禮數量有限，送完為止。
陳樂禮說，今年的莒光海洋觀光年活動以豐富多樣的內容吸引了各地遊客，不僅讓大家可以探索莒光島的自然美景與文化瑰寶，還能參與多樣化的活動，贏取精美好禮。無論是攝影愛好者，還是尋找文化之旅的遊客，莒光島都將是不容錯過的目的地。
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