國產化政策衝擊 中華車銷量大幅下滑
車市8月不淡，但中華車（2204）卻因國產零件自製率政策影響，衝擊MG車系銷售成績，8月中華車整體掛品牌數（含MG）為2,781輛，月減44.8%，減幅較其他車廠更為明顯。
根據統計，8月中華車旗下MG車系僅交出534輛，反觀前八月MG車系總掛牌量為13,668輛，若扣除8月的534輛，前七月平均單月交車輛數逾1,800輛，換言之，8月的MG銷售量較前七月的均值不僅腰斬，甚至減逾七成。
除了MG受到影響之外，多家國產車品牌因為導入國際品牌，新車須符合國產零件自製率問題，目前仍全力奔走，唯恐因為相關規定影響零件進口，並衝擊新車上市的時程。另外，國產車上市必須取得的合格證，是否也會因為審查問題受到延誤，則是下半年多家國產車品牌高度關切的問題。
對於國產車零組件的本土自製率的問題，一般認為MG是被鎖定的主要對象，不過，只要是觸及有關政策要求的國產車廠，都須安排受審。
國內車廠業者表示，國產新車的上市時程恐怕很難確定，因此將對未來一季的國產新車供應有影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言