國產化政策衝擊 中華車銷量大幅下滑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市8月不淡，但中華車（2204）卻因國產零件自製率政策影響，衝擊MG車系銷售成績，8月中華車整體掛品牌數（含MG）為2,781輛，月減44.8%，減幅較其他車廠更為明顯。

根據統計，8月中華車旗下MG車系僅交出534輛，反觀前八月MG車系總掛牌量為13,668輛，若扣除8月的534輛，前七月平均單月交車輛數逾1,800輛，換言之，8月的MG銷售量較前七月的均值不僅腰斬，甚至減逾七成。

除了MG受到影響之外，多家國產車品牌因為導入國際品牌，新車須符合國產零件自製率問題，目前仍全力奔走，唯恐因為相關規定影響零件進口，並衝擊新車上市的時程。另外，國產車上市必須取得的合格證，是否也會因為審查問題受到延誤，則是下半年多家國產車品牌高度關切的問題。

對於國產車零組件的本土自製率的問題，一般認為MG是被鎖定的主要對象，不過，只要是觸及有關政策要求的國產車廠，都須安排受審。

國內車廠業者表示，國產新車的上市時程恐怕很難確定，因此將對未來一季的國產新車供應有影響。

國產車 新車

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