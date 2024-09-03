車市不淡！8月掛牌符合預期 和泰車看好本月達36,000輛

8月車市幾乎都在「民俗月」的籠罩中，在車廠祭出多元促銷下，單月掛牌量為29,403輛，月減35.6%、年減17%，符合原先的預期。累計前八月總市場登錄台數307,584輛，年增0.3%，締造近20年次高紀錄。

龍頭車廠和泰車（2207）表示，展望9月，隨著經濟指標回升、各品牌預期持續擴大促銷優惠衝刺全年販賣目標，市場買氣可望維持，預估9月總市場約為36,000輛，年減幅僅約3%，仍居相對高點。

民俗月告終，各家車廠的搶市做法一波波，各家車廠急著宣布促銷案，除了和泰車買YARIS CROSS送Samsonite Red TOIIS M 28 吋行李箱，本田CR-V 360全境特仕版祭出優惠升級，馬自達休旅雙雄享百萬元0利率購車優惠，搶先宣示在各品牌持續擴大促銷優惠下，下半年的新車銷售將呈先戰雲密布局面。

車市8月掛牌量概況

今年8月初起進入傳統的民裕月淡季，一直到月底幾乎都籠罩在民俗月的期間，不過，國人對於傳統民俗月的忌諱愈來愈淡然，加上各車廠促銷策略成功下，市場買氣並未受到太大影響。進口車最不受到民俗月習俗的負面影響，除了和泰車市占第一之外，第二位的賓士，第三的LEXUS以及第六位的BMW都是豪華進口車。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於8月合計登錄9,870輛，年減約15.7%，市占率33.6%。和泰車自家兩品牌TOYOTA與LEXUS 9月的銷售目標為12,500輛，市占率約35.7%。

和泰車旗下TOYOTA 8月登錄8,284輛，休旅冠軍COROLLA CROSS及小商霸主TOWN ACE本月分別以1,903輛及1,914輛，分居乘用/商用車市場之冠。進口熱銷車款RAV4本月也以1,271輛的成績搶下進口車市場第一的位置；小休旅常勝軍YARIS CROSS 8月亦繳出1,115輛的銷售好成績。