生醫業績排名 三領域聚光

生策會昨（2）日發布最新統計，台灣生醫產業2024年上半年表現穩健成長，總營收1,589.9億元，年增7.3%。其中「藥品製造／新藥研發」、「醫材製造／研發」和「醫療通路／產品經銷」三大領域營收占比排名前三大，合計營收占比79%。

生策會同時公布，生醫產業今年上半年營收排名前三的企業，美時公司以89.41億元的總營收位居榜首，其次是大樹公司總營收84.38億元，保瑞78.85億元位居第三。

生策會統計指出，2024年上半年，台灣生醫產業上市櫃（含興櫃）企業總數達224家，總營收1,589.9億元，較2023年同期1,481.69億元增長7.3%。

「藥品製造／新藥研發」計76家企業，總營收533億元，為生醫產業最大族群；其次「醫材製造／研發」共68家企業，總營收366.02億元；排名第三的「醫療通路／產品經銷」類共計19家企業，總營收358.2億元。

生策會針對生醫產業共歸納為九大類，針對各領域的平均營收也做出排名，第一名是「醫療通路／產品經銷」，19家企業平均營收18.85億元；其次是「原料藥」七家企業，平均營收9.94億元；第三名是「食品生技及預防保健品」13家企業，平均營收8.93億元。

九大領域同期營收成長率，統計顯示，成長最快三個領域分別是：「農業生技／農科健康」，成長35.08%；其次是「細胞療法／細胞儲存服務」，成長25.58%；第三為「生技服務／基因檢測服務」，成長8.93%。

生醫產業2024年上半年營收排名前20大企業中，有六家新進榜公司，分別是和迅（6986）、藥華藥、金萬林-創、聯合、晨暉生技以及達爾膚。

就領域別看，「藥品製造／新藥研發公司」數量最多，共九家；其次醫材製造／研發和醫療通路／產品經銷各四家，食品生技及預防保健品兩家，原料藥一家。就上市櫃分布，上市公司共有11家，上櫃公司有九家。

生策會總結指出，台灣生醫產業2024年上半年表現，藥品製造和醫材製造領域繼續保持主導地位，同時新興領域如農業生技和細胞療法展現出顯著的增長潛力。儘管部分領域如醫學美容／藥妝保健出現小幅下滑，但整體而言，產業正向高科技和高附加值方向轉型，展現出積極的發展前景。