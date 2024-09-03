興富發攻商辦 蓋台中最高樓

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
興富發建設發言人廖昭雄。 聯合報系資料照
興富發建設發言人廖昭雄。 聯合報系資料照

興富發（2542）建設看好台中商辦市場，在台中市七期台灣大道與惠中路口規劃推出63層、總樓高達325米的商辦大樓，預計2028年完工，屆時不僅超越台中商銀225米「台中之鑽」成為台中最高大樓，也將躍升為全台第四高樓。

這棟商辦大樓基地位於台中大遠百旁，興富發初步規劃，63層樓包含五個精品店舖，以及414個辦公室單元等多功能設施。業界初估，由於此案地理位置優越，且具地標性，未來商辦每坪單價將從三位數起跳，初估總銷近500億元。

全台前五高商辦大樓
全台前五高商辦大樓

全台前五高摩天大樓地標建築，依序為2004年完工、樓高509.2米的「台北101」；1997年完工、378米的「高雄85大樓」；預計2027年完工、369米的「台北雙子星」；預計2028年完工、325米興富發「惠國90大樓」；2023年完工、280米「台北天空塔」。

據了解，這棟建築由全球五大國際建築事務所之一的Aedas設計，靈感來自李白《望廬山瀑布》中的詩句「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」。

建築主立面朝向台灣大道，運用銀灰色玻璃帷幕牆和簡約的豎向裝飾條，使建築在陽光下如同一道銀色瀑布從天際垂落。層層疊落的陽台設計猶如瀑布中的磐石，打破建築的單調感，還為使用者提供開闊的視野。

建築的325米高度帶來不少技術挑戰。為確保在多變氣候條件下仍能穩固安全，工程團隊採用先進的抗震設計和風力工程技術。

興富發集團積極拓展台中商辦市場，近年陸續完工有「RICH 19」、「亞太雲端」、「TOP1」、「NTC」、「BHW」、「CBD」等六棟商辦，後續還有四棟商辦陸續推出，總銷金額初估近1,000億元。

興富發說，今年是興富發的商辦元年，在台中七期推出的首件微型商辦案「市政萬象廣場」，總銷90億元，很快就熱銷。

在青創大潮帶動下，興富發主打「微型商辦」策略奏效，緊接著將在七期台灣大道旁推出總銷約300億元的「市政壹號廣場」，總戶數890戶，坪數約25至48坪，每坪單價8字頭起跳。

摩天大樓 興富發

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