大船入港…允將新案傳好消息

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

政府打炒房，商用不動產成為避風港，境外匯回資金8月首批解禁，台中已有商辦新案傳出大船入港消息。根據實價登錄資料，七期台灣大道上的允將「TST台灣之鑽」，以總價1.48億餘元登上今年前七月台中預售交易最高總價。

依總價高低排列，今年1至7月前26個億元級交易案，幾乎全是聯聚、允將商辦產品天下；僅有一筆豪宅案「寶輝101 Theater South」，125坪戶以1.1億元、換算單價98.8萬元成交。

根據實價登錄統計，今年上半年台中商辦大樓共成交438筆，對比去年同期68筆，交易量成長六倍。其中允將建設於新光三越、台中大遠百之間推出的「TST台灣之鑽」，八樓187.81坪戶、以總價1億4,820萬元成交，創台中商辦最高總價紀錄。

不只豪辦產品受矚目，主打微型商辦的興富發（2542）「市政萬象廣場」，也登錄了242筆實價登錄交易，該案坪數最小規劃約25坪起，最低總價不到2,000萬元即可入手，在百坪、億級的七期內相當稀有。

觀察後市，豪宅一哥聯聚建設跨入豪華商辦，繼與日本隈研吾大師合作「中維大廈」後，將聘請義大利國寶設計團隊ACPV打造第二個商辦新案「聯聚中匯大廈」，坪數設定約55至162坪。而興富發在台中大遠百旁規劃推出的台中最高商辦大樓也受到矚目。

商辦 實價登錄

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