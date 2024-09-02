中運工會取得罷工權 船員是否真正罷工「到時候再說」

中鋼運通工會取得罷工權，中運公司強調持續溝通，但不可能答應違法的事情。許多船員表示，與陽明海運（2609）、長榮（2603）等比較起來，中運的船務相對單純，工作環境更好，是否會真正參與罷工「到時候再說」。

船員指出，中鋼運通的工作就是載鐵礦砂、煤礦，航期十分穩定，可預測性高，何時上船、何時回來都清楚，不像其他遠程航運公司複雜，也最不影響家庭生活。

因此中鋼運通的工作環境相對好很多，福利待遇也不錯，「支持工會取得罷工權，跟到時候真正參與罷工是二件事」，不要混為一談。