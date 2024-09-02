策略行銷／寧德時代差異化競爭 打造品牌防火牆

全球最大的動力電池製造大廠寧德時代，8月在成都開出第一家實體店，面積近1.4萬平方公尺（約4,200坪），展出50個品牌、近百款新能源汽車（電動車+油電車），這是寧德時代從面對企業（To B）轉向面對消費者（To C）的重大行銷策略轉變。

師法英特爾 推CATL inside

動力電池裝在電動車裡面，占電動車成本將近五成，是不可或缺的關鍵零組件，但一般車主根本不知道車子裝的是什麼電池，寧德時代（CATL）的策略就是要打造「CATL inside」，這就是模仿英特爾的「Intel Inside」策略。

大家買電腦時，不論是桌上型電腦還是筆記型電腦，常會看到「Intel Inside」貼紙，這張貼紙誕生於1991年，至今有33年歷史，它象徵英特爾在個人電腦市場的霸權，而且採用英特爾晶片的PC企業還能夠獲得「忠誠返利」高達3%至5%，讓各大PC品牌樂於採用英特爾的晶片，並直接打趴競爭對手AMD，直到近年來AMD下單給台積電後才起死回生。

一財網報導，寧德時代大手筆開實體店震撼業界，寧德時代副董事長李平在新店開幕時表示，（對於開店一事）可能有人以為，寧德時代要賣車了，寧德時代曾經說過不造車，在這裡，寧德時代也不賣車，這是一個連接各方的平台，車企將成為平台上的主角。李平說，寧德時代開店的目的是打造一個整合平台，幫助車企展示好車，幫助消費者選好車，幫助新能源行業高速發展。

與首家實體店同時推出的還有寧德時代的售後服務品牌——寧家服務，首批設置112家售後服務據點，並建立人員培訓體系，為消費者提供電池基礎保養、健康檢測以及行動救援等售後服務。

事實上，這並非寧德時代首次採取To C戰略。

戰略轉彎 從幕後到台前

從去年下半年開始，在寧德時代內部，就已出現從To B到To C的戰略轉變，並陸續在大陸的高鐵站、戶外等地投放不少C端廣告。今年6月，寧德時代與中國移動咪咕公司簽署戰略合作協定，成為咪咕歐洲頂級足球賽事轉播首席合作夥伴。7月底，寧德時代又官宣成為咪咕巴黎奧運會賽事轉播的首席合作夥伴，「選電車認準寧德時代電池」的廣告語大量出現在轉播空檔。

8月上旬，寧德時代董事長曾毓群在北汽集團旗下的享界首款車型S9的發表會上亮相，在別人的新車發表會上親自推薦自家寧德時代電池，這是相當罕見的情況。

種種跡象顯示，寧德時代正在加速從幕後走向台前。作為電池供應商的寧德時代積極做C端市場的主因，是希望透過不斷強化終端市場認知，去反向推動在B端市場的銷量，讓汽車大廠願意買單購買寧德時代的電池。

從市場競爭格局來看，雖然目前以動力電池裝車量資料來看，寧德時代仍有一家獨大的優勢，市占率將近四成，但面臨的市場壓力並不小，各大汽車大廠也設立自己的電池研發中心甚至是電池製造工廠，寧德時代能稱霸多久還是個未知數。

另一方面，現在的動力電池市場產品同質化現象嚴重，競爭壓力加劇，各大電池廠家紛紛打起價格戰，電芯價格已跌至微利或根本不賺錢地步，寧德時代在市場上想要更進一步，就有必要打造出品牌差異化優勢，形成品牌防火牆，「CATL Inside」是重要的品牌之路。