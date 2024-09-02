「台灣嚴選」首站進軍馬來西亞 展售150項特色食品

經濟部為協助台灣食品國際拓銷，推動「台灣嚴選」品牌共同行銷，首站選定馬來西亞AEON超市，展售包括麻糬、醬料等超過40個品牌、150項特色產品，未來也將進軍美國、紐西蘭、新加坡、日本等國。

經濟部國際貿易署今天透過新聞稿表示，自8月底起陸續在馬來西亞AEON超市3家門市設立的「台灣嚴選（Taiwan Select）」專區，上架知名的皇族、黑松、福義軒、十全、日正、盛香珍、金蘭及安永鮮物等台灣品牌食品。

販售品項方面，貿易署表示，從飲料、零食、醬料到即食調理包、健康食品等，還有深受當地消費者喜愛的台灣麻糬、氣泡飲及豆乾等，讓馬來西亞超市也充滿台灣味。

貿易署說明，推廣「台灣嚴選（Taiwan Select）」主要目的在於推動食品業順利進入海外市場通路，搭配各種行銷宣傳推廣，依照不同市場取向，挑選主題性產品和海外消費者見面。

「台灣嚴選（Taiwan Select）」第一站選定馬來西亞超市，貿易署表示，接下來將於10月在美國加州食品專賣店辦理促銷活動，後續也將在美國、紐西蘭、新加坡、日本等更多海外展覽及活動上登場，以及上架亞馬遜（Amazon）、eBay等電商平台。

貿易署表示，馬來西亞AEON超市「台灣嚴選（Taiwan Select）」專區將配合賣場每週末經常性辦理的促銷及免費試吃活動，11月15日至19日則將舉辦趣味快閃活動，並邀請馬來西亞重要媒體、買家及知名網紅參與，擴大推廣效應，讓更多人體驗台灣多元美食獨特魅力。