商業興觀點／累積 ESG 資本四關鍵

根據《聯合國氣候變化綱要公約》於2015年通過的《巴黎協定（Paris Agreement）》，各國針對在本世紀下半葉使溫室氣體人為排放與移除相互平衡達成共識，截至2024年4月，淨零碳排國際趨勢全球已有148個國家宣示淨零排放目標，此舉將促使各國在國內開始課徵碳稅或碳費，為不影響國內企業的競爭力，也會規劃課徵碳關稅，如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。

同時，許多國際品牌也宣示提早在2030年達成綠色供應鏈，來自品牌商或中心廠淨零碳排的要求，淨零碳排的浪潮正一波一波地衝擊國內的中小企業，面對全新未知的淨零領域及一筆不小淨零轉型成本，中小企業普遍引發「碳焦慮」。

淨零碳排的投入對中小企業是一筆不小成本，需將營運的資源分配至環境永續，碳排放成本內部化究竟是一種費用還是一種投資，根據2024年4月波士頓顧問公司（BCG）發布收購目標公司交易者調查顯示，77%的受訪者認為目標公司ESG成熟度愈高，公司的估值則愈高，約可增加10%的交易價值（溢價），尤其在亞洲地區更為明顯。在此為企業能有效地累積ESG資本，提出以下四點建議。

一、建立ESG知識資本：未來幾年，ESG領域的知識體系將愈來愈龐大，包括各式的能源效率技術、開拓永續市場、氣候調適策略、資源最佳化、循環經濟、消費者推力及探索新市場等，中小企業應建立專業ESG知識，包括ESG人才的培養，在適當的時機，都有可能變成重要的企業永續力。

二、標準化的持之以恆：如在碳揭露階段，盤查組織營運邊界內各類別排放源之溫室氣體排放，應該要標準一致化監控排碳數據狀況，為收集、監控各項數據促使企業內部的投入人力及數位基礎建置等費用，需要持續的投入，一旦停止很可能變成「效益無法延續」的費用。

三、確認投入方向：在BCG的調查報告中發現，不同的產業別針對ESG要素的著力點也有所不同，在著重自然資源的產業或製造業中，環境（E）因素至關重要，對於企業永續目標有直接的影響，其中碳足跡管理、資源節約和優於環境法規等方向更為重視。

四、找出投入的優先順序：淨零碳排的投入若是預期在未來可以獲得ESG資本累積或利潤增加，進行投入資源的行為即是一種投資。從投資的角度來看，一開始應找出減碳邊際效益都最高的方案，除非有破壞式的減碳技術商業化，否則減碳的邊際效益將隨著單位投入而遞減，直到投入的單位成本大於市場上的碳權價格。

台灣中小企面對一波波挑戰，有韌性、競爭力的企業才能存活。當前淨零轉型風潮也是一樣，當面對國際貿易市場規則改變，碳排放成本內部化，應思考如何將碳排成本納入營運管理，淨零轉型須有數位轉型為基礎，加上日積月累改變，將淨零成本轉換成未來競爭力，才能永續經營。