發現薇趨勢／雲端與終端之戰風雲錄

時常關注科技產業新聞的讀者，應該對一張圖有印象。畫面左上角寫著「Before」，幾隻幼兒忍者龜牽著他們的師父斯普林特大師往前走。幼兒忍者龜背後分別寫著HP、Cisco、Oracle、Intel、微軟，而師父斯普林特大師背後，則是斗大的「IBM」。

鏡頭一轉，左上角的時刻變成「Now」，幼兒忍者龜長大了，有的從畫面消失，主角淪配角，Cisco與微軟撐過了無情的淘汰，也有幾隻新秀Google與AWS躍上舞台。在忍者龜身邊的斯普林特大師IBM卻格外蒼老無助。

科技注定日新月異，數位科技攪亂全球集團市值排名，數位匯流相關企業拔得頭籌，囊括半壁江山。斯普林特大師IBM，曾經是美國四大工業公司之一，員工高達40餘萬人。它從商業設備出發，在二次大戰快結束時，迎來了電腦數據處理時代，他們搶奪先機，投入商業電腦成為先行者，占有電腦市場75%的份額。

然而IBM碰到成本低廉的日本電腦進入美國，又面臨大型電腦產品使用周期低的窘境，再加上電腦走向個人化的趨勢，大型電腦市占率慘跌到40%以下。對此，IBM大力支持個人電腦開發。因長久的行業累積，它很快搶回了主導權，壟斷了個人電腦市場80%的份額。IBM在傳統科技市場挫敗，但憑藉著歷史資源與硬體開發實力起死回生，穩列傳統科技產業巨頭之一；然而，IBM還是小覷了數位科技威力。

2007年，IBM偕Google開啟雲端計算Blue Cloud計畫，試圖作為大量商業運算解方。當時處於數位浪潮開端，半導體之王IBM忽略了數位經濟影響力，未投入太多資源開發雲端。直到美國白宮希望以雲端計算重組政府IT架構，整合聯邦政府數據中心與應用程式，微軟與Google相繼拿下計畫，IBM才驚覺誤判未來。

自此終端與雲端之戰揭開序幕，IBM這位終端硬體霸主也轉而提供雲服務。但根據Statista資料顯示，2023年IBM雲服務市占率僅3%。IBM在1990年代投入AI領域，1997年就開發出超級電腦「深藍」，打敗當時的國際西洋棋冠軍；之後推出能用自然語言回答問題的AI系統Watson，更在美國歷史最悠久的機智問答節目《Jeopardy》上，打敗兩名人類冠軍。

搶得先機又表現突出的IBM，下一個決策又失誤了。它將這套系統導入醫療領域，無視疾病進程的不確定性、各式法規限制資料存取與病患隱私等，導致IBM AI醫療部門Watson Health大裁員，負責人Deborah DiSanzo也因此辭職。

時間來到人工智能AI大放異彩的現在。隨著生成式AI正式落地，IBM也推出Watsonx.ai，除了提供雲端AI運算，也不忘以其硬體供應商優勢提供地端服務，讓客戶不再擔心雲外洩商業機密。但據6Sense資料顯示，目前WatsonX市占率僅0.02%。

另一個錯估數位經濟影響力的例子，還有Intel。當年拒絕蘋果賈伯斯iPhone處理器訂單，錯過數位匯流黃金十年，在終端運算之戰，輕忽了GPU未來性。今年8月，半導體產業老將陳立武辭去英特爾董事，原因是他與基辛格和其他董事，針對英特爾人力、規避風險文化和落後的AI策略意見分歧。

傳統科技產業的瓶頸，可以仰仗經驗突破，但若用傳統思維布局數位市場，恐怕迎來的是不可挽回的後果。

數位經濟的先行者優勢不容小覷，不僅有同業競爭，還有大體制下的雲端與終端之戰需要搶勝。棋子一離手，不是掠地攻城，就是灰飛煙滅。