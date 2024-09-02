數位沛方／中小企突圍 兩招變通

前陣子，有位企業主分享一篇文章給我，內容是一間國際知名的顧問公司提出中階主管應該做到的三件事。首先必須有更長遠的眼光替企業做策略思考。其次，除了自身優秀更需要讓團隊一起優秀。第三，嘗試簡化或消除個人及團隊的行政任務以提升整體效率。

這位企業主覺得文章很有道理，就轉發給我看。我看了之後問他，「你覺得這真的有可能落實在一般中小企業嗎？」

我必須說，顧問公司提出來的問題，看起來都非常的合理，只是一般中小企業的中階主管在執行時就會知道，實際情況往往不如原先想的這麼簡單，可能會遇上以下三個情況。

一、權限不足無法參與未來規劃

不少中小企業都把公司的發展方向視為機密，只會跟家族中的人討論，甚至有時候就自己做決定，公司的中階主管不要說提出策略了，可能連自己公司未來要怎麼發展都搞不清楚，最後變成上面說什麼就照著做。

二、團隊人力有限，能找足人力已經是最大挑戰

在少子化、有些企業不喜歡找中高齡員工的現況下，市場上能招募的人力愈來愈有限，中小企業可能有很多想做的事情，卻沒有人力來執行，最後只能繼續做著本來的工作，無法完成創新與突破。

三、人力不足或公司數位化有限

隨著科技進步，市面上有愈來愈多的工具可以協助企業改善工作效率，但好的工具往往得支付費用，有些企業主因為對於新科技的心態較為謹慎，往往寧願先看別人有沒有成功，也不願意由自己的公司開始嘗試，結果造成工作效率仍然難以改善。

以上三個中小企業常見的困境，主要是因為中小型企業沒辦法直接向大型企業學習複製他們的做法。這樣的情況下，給中小企業的兩個建議是適度的採取外包，並給公司的中階主管更多的授權。

適度的外包可以降低人力不足而無法執行的項目或計畫。例如公司如果都是工程師，想拓展業務就可以找合適的行銷合作廠商來幫忙推廣、增加能見度，而不是繼續悶頭做自己的；公司找不到好的社群行銷或短影音經營員工，那就透過外包來進行，畢竟現在短影音是消費者最願意接收資訊的方式，若不及早投入，很可能就被超車。

更多的授權，是讓中階主管可以明確知道公司的規劃，也能採取更積極主動的行動來協助。例如，在找合作廠商時，藉由中階主管本身的經驗來評估廠商是否合適，而不是任何事都得等到老闆一起參與，才能做出最後決策。

當然，適度的外包、更多的授權，聽起來是很棒，但中階主管自己也得向公司證明自己值得被授權，以及具備管理外部合作廠商的能力，否則企業主也不敢輕易同意這些改變。在資源有限的情況下，中小企業得懂得變通，才能在愈來愈競爭的市場中脫穎而出。